Abel Caballero anunciará mañana el primer artista para Castrelos: "Van a ser unos conciertazos"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha puesto en marcha la cuenta atrás para los conciertos de Castrelos, uno de los eventos más esperados del verano vigués.

En sus redes sociales, el regidor ha desvelado que será mañana, jueves, cuando anunciará el primer artista que actuará en el escenario del auditorio municipal al aire libre.

"Mañana empezamos los anuncios de los mejores conciertos de este planeta, los de Vigo en Castrelos", anuncia Caballero en el vídeo compartido en redes.

El regidor ha elegido el propio parque de Castrelos, delante del escenario, ahora desmontado, para lanzar este mensaje: "Esto genera toda la expectación del mundo porque van a ser unos conciertazos".

A mediados de enero, Caballero, a pesar de no querer adelantar nombres, aseguró que tenían "muchos avanzados" y puso una cifra sobre la mesa: entre 14 y 15 conciertos, con 2 óperas, igual que el año pasado, y una zarzuela, que será la novedad para 2026, además de la Coral Casablanca.

El año pasado Castrelos acogió 9 conciertos (Ana Belén, Gente de Zona, Trueno, Vanesa Martín, The Black Keys, Rozalén, Jason Derulo, UB40 e India Martínez), 2 óperas (La Traviata y Turandot) y la actuación de la Coral Casablanca. Además, la programación se completó con los espectáculos infantiles.