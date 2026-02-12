LA M.O.D.A., Zahara y La Pegatina: SonRías Baixas (Pontevedra) presenta su cartel completo para 2026

El festival SonRías Baixas ha presentado este jueves la programación completa de su edición de 2026, que se celebrará del 30 de julio al 1 de agosto en el recinto de As Lagoas, en Bueu. De esta forma, a los ya confirmados LA M.O.D.A. y La Pegatina, se suman ahora artistas como Ultraligera, Zahara con su formato 'Zaharave', Alcalá Norte y Barry B. El cartel se completa con propuestas en plena proyección como Veintiuno, Chiquita Movida, Sobrezero y Juventude, configurando tres jornadas marcadas por la diversidad estilística y generacional.

La presencia femenina volverá a tener un papel destacado en el festival. Además de Zahara, actuarán proyectos liderados por mujeres como Alizza, Gara Durán, Hoonine y Coolnenas, reforzando el compromiso del evento con una escena más plural y representativa.

En el apartado internacional figura la banda mexicana Sonido Gallo Negro, referente de la cumbia psicodélica, mientras que Mr. Kilombo aportará su habitual conexión con el público. Las sesiones nocturnas correrán a cargo de Kike Varela, Duendeneta Dilleis, Eme DJ y NDLR, encargados de prolongar la actividad musical hasta el cierre de cada jornada.

Además, el talento gallego emergente contará nuevamente con espacio propio gracias a la participación de Rager, Ulex y Quinkillada, en línea con la vocación del festival de servir de plataforma para nuevas propuestas del territorio.

Los abonos para las tres jornadas ya están a la venta por 65 euros (gastos de gestión incluidos) a través de la web oficial del festival y la plataforma Enterticket.