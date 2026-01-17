Las rondallas sacan pecho en Vigo: "Hai cinco na cidade, pero moita xente non sabe o que son"

Antes, mucho antes, de que Daniel Sánchez Arévalo pusiera de moda las rondallas, numerosas agrupaciones del área metropolitana de Vigo participaban en certámenes, festivales y pases solidarios, o, simplemente, se sumaban a algún serán o fiesta gallega.

Con todo, la película "Rondallas" ha sido recibida con agrado por los músicos de estas formaciones tradicionales, convencidos de que no siempre la cultura más cercana es la más conocida y, en el caso de las rondallas, no mucha gente, incluso tratándose de enclaves como la ciudad olívica, son verdaderamente conscientes de qué significan.

Este sábado está prevista una nueva edición, y ya son ocho, del festival más potente que se celebra en el área en este sentido. El Instituto Ferial de Vigo acogerá hoy, desde las 17:00 horas, una nueva edición -y ya son ocho- del Concurso de Rondallas del Área Metropolitana.

Se espera que sea una de las ediciones más concurridas, no solo en número de participantes -serán, en total, 17 formaciones-, sino en lo tocante a los asistentes: Se estima que unas 6.000 personas asistirán a esta oda a la música tradicional gallega.

Por orden de actuación participarán la Asociación Club Santiaguiño de Guizán, Asociación Cultural y Musical Rondalla de Pontellas, la Rondalla de la Asociación de Vecinos O Galiñeiro de Vincios, Rondalla del Centro Vecinal y Cultural de Valladares, Rondalla del Centro Cultural y Recreativo de Torroso, la Asociación Cultural A Merced de Chaín, Sociedad Cultural, Deportiva y Recreativa Helios de Bembrive; Asociación Folclórica Airiños da Lagoa de Baina, Asociación Cultural, Social y Vecinal de Herville; Asociación O Mosteiro de Pexegueiro; Santa María do Porriño, Rondalla del Círculo Cultural y Deportivo Santa Eulalia de Mos, Asociación Vecinal Cultural y Recreativa San Mamede de Zamáns, Asociación Recreativa Santa Eulalia de Atios, Centro Social Cultural y Recreativo de Beade, Rondalla Santiago de Parada, Rondalla del Centro Cultural y Recreativo Parada do Miñor, y Rondalla de la Asociación Deportiva y Cultural A Miñoteira de Ventosela.

Rondalla Helios de Bembrive – III concurso de rondallas IFEVI (2020). youtube

"A xente en Galicia descoñece este tipo de formacións"

Daniel González es director de la Rondalla A Merced de Chaín (Gondomar), una de las participantes, desde hace 11 años, en el certamen del IFEVI. Asegura que este concurso es importante, especialmente, por el público que se congrega en el recinto. Con todo, hay muchos certámenes en la provincia con mucha solera, entre ellos, O Porriño o el del propio Gondomar. "Todas as actuacións son importantes. Levan un ensaio previo para poder compartir con todo o público o noso traballo", dice Daniel. "No IFEVI existe a posibilidade de ver todas as rondallas que hay -este año no participa o Freixo-, nunha iniciativa cultural especialmente atractiva", anota.

En A Merced de Chaín, con 95 integrantes, la franja de edad va desde los 4 años a los 82. Esto viene a certificar el interés por una cultura musical que la película "Rondallas" ha puesto de relieve, pero cuyas raíces están verdaderamente amarradas a la idiosincrasia del sur de la provincia: "Sempre soubemos que a película ía a darnos visibilidade. En Gondomar, por exemplo, onde temos un dos certames que levan máis anos, aínda hai persoas que descoñecen o mundo das rondallas", señala Daniel. "No caso de Vigo, onde hai cinco rondallas, moita xente da cidade non sabe o que son. Pero fóra da área, no resto de Galicia, tampouco. Adoita confundirse coa típica formación de instrumentos de corda ou de acompañamento de canto", añade.

¿Qué es una rondalla?

Tal y como explica Daniel González, una rondalla es una formación típica del área metropolitana de Vigo y sur de la provincia de Pontevedra que destaca por una base musical melódica, que proporciona, precisamente, la melodía de la canción; y que se acompaña por instrumentos de pequeña percusión.

Las 18 rondallas existentes están aglutinadas en su propia federación: "Somos todas diferentes, pero compartimos unha similitude: Todas temos unha sección melódica -formada por gaitas exclusivamente, o acompañadas por otros instrumentos de viento, o sin gaitas-", remarca el director.

Sobre la verdadera esencia de una rondalla, Daniel habla claro: "O máis significativo é que calquera persoa, independentemente da súa idade ou coñecemento musical, pode participar xunto a outros cunha pequena percusión facendo un acompañamento para a parte melódica", remarca Daniel. "Aí é onde entra a figura do director, que é quen ten que coordinar, explicar e ensinar para poder obter o resultado final", concluye.

La Rondalla Gran Sol del área metropolitana de Vigo con David Broncano, Daniel S. Arévalo y Javier Gutiérrez. @Instagram/LaRevuelta

El origen

El origen de las rondallas se encuentra en el propio seno de las familias gallegas de antaño y en sus cenas navideñas. "Para evitar conflitos se empregaba o recurso de cantar e tocar percusión. Podía empregarse a botella de anís, culleres, tarteiras... calquera cousa que se tivera a man para facer un acompañamento á melodía da canción que se estivera tocando. Logo, pouco a pouco, o da casa comezou a facerse fóra", rememora Daniel. "Logo trascendeu aos barrios e aos propios encontros. Era un entretemento antes da Misa do Galo. É un pouco o coñecemento que hai sobre as orixes", anota. En cuanto a la vestimenta, cada rondalla tiene la suya propia, pero son habituales las capas y otros elementos que las igualan, como las banderas.

La rondalla es una tradición del Área de Vigo y del sur de Pontevedra que, sin duda, merece cuidar y admirar mucho más allá del séptimo arte. Que esto sea así dependerá de quienes la tenemos más cerca y hoy es un buen día para comenzar.