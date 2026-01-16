Las viguesas Fillas de Cassandra lanzarán en 2026 su segundo disco y un videoclip rodado en la ciudad

Regresan las viguesas Sara Faro y María SOA o, lo que es lo mismo, Fillas de Cassandra, uno de los grupos gallegos más aclamados actualmente. En el transcurso de 2026 verá la luz su segundo LP que llevará por nombre "Tertúlia", un trabajo que invitará a los oyentes a "sentar, falar e escoitar", algo que, en los tiempos que corren de "fragmentación da comunidade" se convierte "nun xesto político".

En "Tertúlia", que llegará la próxima primavera y que además, incluirá "destacadas" colaboraciones, hay conversaciones, llamadas, pensamientos en voz alta, cortes, repeticiones, voces que se superponen y muchas risas.

Desde Tremendo Audiovisual aseguran que el nuevo LP de las viguesas es "unha proposta arriscada e incisiva coa que Fillas de Cassandra amplía o seu universo instrumental e ensancha os marcos da sonoridade percutiva que caracteriza ao dúo". Añaden que "a electrónica contemporánea, a experimentación coas voces e as harmonías -que xa avanzaban no seu EP "Hibernarse"- encóntranse nesta "Tertúlia" cunha forma de composición e escrita xenunína e afiada".

Antes de la llegada del disco y para ir abriendo boca, el próximo 30 de enero saldrá un pequeño avance. El single se acompañará de un videoclip rodado en Vigo.