El concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín se podrá seguir a toda pantalla en Vigo

Uno de los momentos más tradicionales de los que rodean a la Nochevieja y al Año Nuevo es el seguimiento de los conciertos temáticos. En Vigo, concretamente, en dos de sus cines, se podrá seguir el que ofrecerá la Filarmónica de Berlín a toda pantalla. Será el miércoles, 31 de diciembre, a partir de las 17:30 horas. La proyección será en Multicines Norte y en Cines Tamberlick.

La organización del espectáculo promete ofrecer al público un programa "festivo, vibrante y lleno de contrastes". Además, incide en que la presentación está "pensada para emocionar tanto a los oyentes expertos como a quienes se acercan por primera vez" al repertorio, tal y como ha recogido Europa Press.

El director titular de la Filarmónica de Berlín, Kirill Petrenko, encabezará el concierto, que tendrá una duración de 120 minutos en una combinación de "romanticismo, lirismo y modernidad". La cita incluirá obras selectas de Chaikovski, Gounod, Bizet, Massenet, Chabrier y, finalmente, Gershwin.

El programa también contará con la participación del tenor francés Benjamin Bernheim, conocido por su "elegancia vocal, expresividad y presencia escénica".