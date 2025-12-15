Antonio Orozco elige las canteras de O Porriño para la parada en Pontevedra de su gira

Uno de los artistas más aclamados del panorama musical español, Antonio Orozco, ha elegido un enclave más que especial para hacer parada en la provincia de Pontevedra con "La gira de mi tu vida", que lo llevará a recorrer buena parte del país durante el próximo 2026.

En Galicia hará doble parada: Por un lado, visitará el Coliseum de A Coruña -el 3 de octubre de 2026-, mientras que, en el sur, el artista actuará en O Porriño. En esta ciudad, el escenario serán las canteras de granito, un enclave único que, seguramente, haga que los incondicionales del catalán disfruten de una noche memorable.

El concierto en O Porriño será uno de los primeros de la gira: El autor de "Mi héroe" o "Devuélveme la vida" estará en la localidad gallega el día 27 de junio del próximo año.

El artista español desveló las primeras fechas de su gira este pasado fin de semana.