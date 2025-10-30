El mayor evento de techno de Vigo celebra Halloween con artistas de primer nivel: entradas desde 38 €

Aunque los festivales de música suelen ser un plan típico de verano, la cultura festivalera se ha extendido tanto que la agenda de ocio de Vigo también los incluye este otoño.

Sin ir más lejos, el Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) acogerá los días 31 de octubre y 1 de noviembre un gran festival de música electrónica, con ambientación temática y efectos visuales de Halloween.

Dos días de música electrónica en Vigo con ambientación temática

La noche más terrorífica del año llega a Vigo con uno de los eventos más esperados por los amantes del techno y el house: el Wake Up! Festival Especial Halloween.

El Wake Up! Festival Especial Halloween se ha consolidado como una cita de referencia en el calendario de ocio gallego, tanto por su puesta en escena de alto nivel como por su atmósfera enérgica.

Esta nueva edición contará con dos noches de música (viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre) y artistas de alto nivel, entre los que destacan Ron Barcadi, Richie Hawtin, Jeff Mills y muchos más.

El primer día, la cita arrancará a las 19:00 contará con las actuaciones de artistas como ANNĒ, Elli Acula, Fatima Hajji, Ron Bacardi y los residentes Isma B y Mury. Pero la gran atracción de la noche será la presencia de Richie Hawtin, una de las figuras más influyentes del techno.

La segunda jornada, que comenzará a las 18:00 horas, reunirá a Aerea, Ben Sims, Héctor Oaks, Len Faki, Überkikz y los residentes Grobas y Karras Martínez. El gran protagonista de la noche será Jeff Mills, leyenda indiscutible del techno de Detroit.

De esta forma, el cartel del Wake Up! Festival Especial Halloween queda distribuido de la siguiente manera:

Viernes, 31 de octubre

ANNĒ

Elli Acula

Fatima Hajji,

Richie Hawtin

Ron Bacardi

Isma B

Mury

Sábado, 1 de noviembre

Aerea Live

Ben Sims

Héctor Oaks

Jeff Mills

Len Faki

Überkikz

Grobas

Karras Martínez

Entradas y precios del Wake Up! Festival Especial Halloween

Para los interesados, todavía quedan entradas a la venta, con precios que van desde los 38 euros hasta los 95 euros. En la página web del evento también se pueden comprar los billetes para los autobuses ofertados por el propio festival desde A Coruña, Pontevedra, Santiago y Ourense.

Aquí tienes toda la información sobre precios y entradas para el Wake Up! Festival Especial Halloween:

Bono 2 días : 58 euros

Abono Backstage 2 días: 95 euros

Entrada general viernes, 31 de octubre: 38 euros

Entrada general sábado, 1 de noviembre: 38 euros

Entrada Backstage viernes, 31 de octubre: 71 euros

Entrada Backstage sábado, 1 de noviembre: 71 euros

El Wake Up! consolida así su apuesta por traer a Galicia lo mejor del panorama techno internacional, ofreciendo al público local y visitante una experiencia inmersiva, de la mano de algunos de los nombres más relevantes de la electrónica global.