El grupo vigués Broken Peach rinde homenaje a Metallica y Talking Heads por Halloween

El grupo vigués Broken Peach no regresa por Navidad, como el turrón, sino por Halloween. Un año más y ya son 10 desde 2015 -cuando lanzó su primer vídeo viral "This is Halloween", la formación ha querido ser fiel a su propia tradición con "Enter Sandman", rodado en la UVigo.

Se trata de un mashup -mezcla de canciones- con el tema "Enter Sandman", de Metallica; y "Psycho Killer", de Talking Heads. El vídeo, que pretende alcanzar el éxito de los anteriores, fue rodado en la cámara semianecoica de la Escola de Enxeñería da Telecomunicación de la Universidade de Vigo.

La pieza se estrenó el pasado 12 de octubre y ya supera el medio millón de reproducciones, tal y como han indicado desde el grupo, desde donde destacan, del mismo modo, el haber sido reconocidos por muchos medios especializados como "la mejor banda de Halloween del mundo".

Broken Peach es conocida, especialmente, por sus actuaciones de rock teatral y por sus videos virales de Halloween. Actualmente, en dicha plataforma cuentan con más de 330.000 suscriptores.