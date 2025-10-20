El Río Verbena Fest de Pontevedra calienta motores para 2026: fecha y primeros artistas confirmados

El Río Verbena Fest calienta motores para su quinta edición y saca esta semana sus abonos a la venta. El festival regresará a Pontevedra en 2026 con artistas de renombre y con una consolidada trayectoria en el panorama nacional los próximos 21 y 22 de agosto.

La quinta edición del Río Verbena Fest, que se celebrará durante el penúltimo fin de semana de agosto del próximo año, tratará de volver a llenar el exterior del Recinto Ferial de Pontevedra de música, color y celebración, "con un cartel que mezcla a la perfección nombres consagrados con el talento emergente".

Entre los primeros artistas confirmados destaca Love of Lesbian, una de las bandas más conocidas del indie español, con más de dos décadas de trayectoria y un repertorio "que combina introspección, ironía y emoción a partes iguales". Siloé, el proyecto liderado por Fito Robles, y La La Love You, con su mezcla de pop energético y punk melódico, también actuarán en la Boa Vila los días 21 y 22 de agosto.

Además, el cartel se completa con nombres tan diversos como el del gallego Carlos Ares o Sidonie. Dos apuestas innovadoras dentro del panorama musical nacional y dos de los directos más especiales que se podrán disfrutar el año que viene durante el verano en Galicia.

El Rio Verbena Fest también "mira hacia el futuro con proyectos emergentes que aportan frescura y nuevas sonoridades". Entre ellos, la formación extremeña Sanguijuelas del Guadiana, la artista pontevedresa Yoli Saa y Luis Fercán, quien juega con su particular mezcla de folk y pop de autor.

A ellos se suman Cora, Los Acebos y Señora DJ, completando así la primera tanda de confirmaciones. Los abonos se pondrán a la venta este miércoles 22 de octubre a las 12:00 horas a través de la web oficial del festival.