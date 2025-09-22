Desde Piratas hasta hoy: Iván Ferreiro anuncia gira para celebrar sus 35 años de carrera

"Hace unos meses se cumplían veinte años de la publicación de Canciones para el tiempo y la distancia y ese aniversario me ha recordado la cantidad de tiempo que llevo dedicándome a la música: ya son treinta y cinco años de canciones y conciertos, de viajes, hoteles y carreteras".

Así comienza Iván Ferreiro el anuncio de su próxima gira; no será con un nuevo disco, sino con un repaso de esas más de tres décadas dedicadas a la música: "Treinta y cinco años de canciones".

Bajo el nombre de "Hoy x Ayer", el cantante vigués explica que será una gira para "revisitar canciones que lo fueron todo para mí y que se quedaron por el camino sustituidas u olvidadas por otras nuevas que fueron llegando". "Canciones que hace más de 20 años que no canto y otras que siempre han estado en mi repertorio", añade.

Pronto, asegura, se anunciarán las primeras fechas de una gira que será un viaje en el tiempo, desde el Iván Ferreiro de Piratas hasta el artista de hoy.