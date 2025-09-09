Xoel López vuelve a Vigo con un concierto "muy especial"

Tras la publicación de su último trabajo, Caldo Espírito (2023), Xoel López vive uno de los momentos más dulces de su carrera musical. Una energía positiva que tratará de trasladar al público de Vigo en su próximo concierto en el Teatro Afundación.

El cantante coruñés vuelve a Galicia con dos conciertos, uno en Vigo (22 de noviembre) y otro en A Coruña (4 de diciembre). Dos fechas que define como "muy especiales e imprescindibles".

Y es que tras llenar las salas de España y recorrerse los festivales de medio país este verano, Xoel López quiere revivir la experiencia íntima de uno de sus conciertos favoritos, que dio en el Teatro Real de Madrid.

Por eso, para las dos fechas anunciadas en Galicia ha elegido espacios similares: el Teatro Afundación de Vigo y el Palacio de la Ópera de A Coruña. Las entradas de ambos conciertos salen a la venta este miércoles 10 de septiembre, a las 11:00 horas, en xoel.com y ataquilla.com.

Según un comunicado distribuido a los medios, serán dos noches de celebración en las que repasará las canciones de Caldo Espírito junto a los temas que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria, ofreciendo un recorrido por más de veinte años de carrera en un contexto especialmente cercano.

A lo largo de estas dos décadas, el músico coruñés ha sabido reinventarse sin perder identidad, explorando nuevos sonidos y manteniendo siempre una voz reconocible dentro de la música de autor en España.

Sus canciones, que han acompañado a varias generaciones de oyentes, se caracterizan por un imaginario sonoro en constante evolución y unas letras que apelan directamente a la experiencia personal.

"El directo es el territorio donde esa conexión cobra toda su fuerza: en él las canciones crecen y adquieren nuevas lecturas y matices", explica en dicho comunicado sobre la propuesta que el cantante llevará a Vigo.