Este viernes arranca el Galicia Fest en Vigo: 'sold out' para ver lo mejor del indie pop nacional

Este viernes, 29 de agosto, arranca en Vigo el Galicia Fest, que en su primera edición ha colgado el sold out tras agotar todas las entradas diarias y abonos.

Con el Muelle de Trasatlánticos como escenario, contará con dos días de música a lo largo de toda la tarde, además de trece DJ que amenizarán las esperas entre los conciertos.

Hoy, el festival arranca con el concierto de Éxtasis, a las 16:15 horas, a los que seguirán La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras, Dani Fernández, Mikel Izal y Dorian.

El sábado, día 30, el cartel está encabezado por Beret y Leire Martínez, a los que se suman Fredi Leis, Hey Kid, Maldita Nerea, Marlon, Noan y Paula Koops.

Junto a ellos, estarán presentes los DJ's Adrián Gold, AFFA Music, Bea Fernándes, Carlos Trini, David Ribeiro, Diego Mariño, DJ Charlie, José Gómez, Khris Guez, Toni Seijas, TuyYo DJ y Víctor Rivas.

Horarios

Viernes 29 de agosto

16:15 horas, Éxtasis

17:05 horas, La Habitación Roja

18:25 horas, Samuraï

19:50 horas, Sexy Zebras

21:30 horas, Dani Fernández

23:25horas, Mikel Izal

01:10 horas, Dorian

Sábado 30 de agosto