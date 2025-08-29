Este viernes arranca el Galicia Fest en Vigo: 'sold out' para ver lo mejor del indie pop nacional
El concierto de Éxtasis dará el pistoletazo de salida a las 16:15 horas al festival que se celebrará hoy y mañana, sábado, en el Muelle de Trasatlánticos
Este viernes, 29 de agosto, arranca en Vigo el Galicia Fest, que en su primera edición ha colgado el sold out tras agotar todas las entradas diarias y abonos.
Con el Muelle de Trasatlánticos como escenario, contará con dos días de música a lo largo de toda la tarde, además de trece DJ que amenizarán las esperas entre los conciertos.
Hoy, el festival arranca con el concierto de Éxtasis, a las 16:15 horas, a los que seguirán La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras, Dani Fernández, Mikel Izal y Dorian.
El sábado, día 30, el cartel está encabezado por Beret y Leire Martínez, a los que se suman Fredi Leis, Hey Kid, Maldita Nerea, Marlon, Noan y Paula Koops.
Junto a ellos, estarán presentes los DJ's Adrián Gold, AFFA Music, Bea Fernándes, Carlos Trini, David Ribeiro, Diego Mariño, DJ Charlie, José Gómez, Khris Guez, Toni Seijas, TuyYo DJ y Víctor Rivas.
Horarios
Viernes 29 de agosto
- 16:15 horas, Éxtasis
- 17:05 horas, La Habitación Roja
- 18:25 horas, Samuraï
- 19:50 horas, Sexy Zebras
- 21:30 horas, Dani Fernández
- 23:25horas, Mikel Izal
- 01:10 horas, Dorian
Sábado 30 de agosto
- 16:20 horas, Paula Koops
- 17:15 horas, Noan
- 18:00 horas, Hey Kid
- 19:00 horas, Fredi Leis
- 20:10 horas, Marlon
- 21:50 horas, Beret
- 01:15 horas, Maldita Nerea