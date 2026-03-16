El guiño de Óliver Laxe a Galicia en los Oscar a través de la moda: Vistió de Adolfo Domínguez

Los Oscar tuvieron este año representación gallega por medio de Óliver Laxe, el director gallego nominado a los premios por Sirât en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

A pesar de que Laxe no consiguió, en ambos casos, ninguna de las preciadas estatuillas, lo cierto es que sí logró algo mucho más importante: representar a Galicia en la pasarela audiovisual más codiciada del mundo y dejar un guiño a su tierra por medio de la moda.

Así, el director acudió a la cita con un modelo confeccionado por la firma ourensana Adolfo Domínguez, que se inspiró en Sirât para vestirle. "Es un honor que nos haya escogido para los Oscar de este año. Nos hemos inspirado en su película, directamente", señaló Tiziana Domínguez, directora de Diseño de la firma de moda de autor.

Domínguez explicó que el traje refleja "esta tensión entre occidente, más estructurado, y oriente, más natural, más lánguido, más sensual".

No es la primera vez que Laxe elige a Adolfo Domínguez para una cita internacional importante. Acudió vestido de la firma gallega a los premios César, celebrados en el teatro Olympia de París.

Desde la marca matizan que la relación entre Adolfo Domínguez y Óliver Laxe nació hace seis años con la película "O que arde". En los premios Goya de 2020, Benedicta Sánchez fue elegida como mejor actriz revelación y recibió sus estatuilla vestida por la marca gallega, con la que también colaboró en varios desfiles.