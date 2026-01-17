Llega a Aldi la freidora de aire más barata y versátil de la temporada: por solo 29,99 euros

Las freidoras de aire se han convertido en el elemento indispensable de muchas cocinas, aunque no todas tienen las mismas funciones. Mientras que algunas tienen menos programas, otras son de dos cestas, y otras son tan versátiles que ofrecen múltiples opciones de cocinado para todos los gustos y públicos.

Aldi, conocida por ofrecer productos de calidad a muy buen precio, ha lanzado desde hoy una freidora de aire caliente perfecta para todas las casas. Cuenta con 8 programas diferentes de cocción con los que podrás cocinar desde carnes y pescados, a verduras u hortalizas. Todo lo que te propongas. Eso sí, el precio solo está disponible hasta el 20 de enero.

Freidora de aire caliente de Aldi

La freidora de aire de Aldi, disponible por 29,99 euros, es una opción práctica y eficiente para quienes buscan cocinar de manera más saludable y rápida. Esta promoción es válida desde hoy, 17 de enero, hasta el martes 20, por lo que no dudes en acercarte a tu Aldi de confianza en Galicia para hacerte con la tuya.

Pertenece a la marca Ambiano, la marca blanca de pequeños electrodomésticos de cocina y hogar de Aldi, popular por sus buenos precios y estupenda calidad.

Freidora de aire de Aldi Aldi

"El precio no incluye elementos decorativos. El diseño del producto puede variar", indican desde la descripción ofrecida en la web de Aldi, algo importante a tener en cuenta.

Con una capacidad de 3,5 litros, esta freidora de aire es ideal para preparar comida para toda la familia. Su potencia de 1.400 W permite cocinar una amplia variedad de alimentos de manera eficiente, sin un consumo excesivo de energía.

La temperatura alcanza hasta los 200 ºC, lo que ofrece la versatilidad necesaria para diferentes tipos de preparación, desde crujientes patatas fritas sin excesos de aceite hasta carnes jugosas, pasando por verduras al vapor o incluso algunos postres.

Uno de los grandes atractivos de esta freidora es su pantalla táctil con 8 programas de cocción preestablecidos, ideal si eres de esas personas a las que no se les da bien cocinar. Tan solo tienes que escoger el programa óptimo y ¡listo! En poco tiempo tendrás tu plato preparado.

Además, incorpora un recordatorio de agitación, que garantiza que los alimentos se cocinen de manera uniforme, logrando que todos los ingredientes se cocinen a la perfección, alcancen el dorado necesario y eviten que se quemen o se peguen entre sí.

El recipiente de la freidora cuenta con un agarre "cool touch" o de tacto frío, lo que garantiza que no te vas a quemar a la hora de usar este aparato. Por todo ello, es una opción súper práctica para todos los niveles de cocina, desde principiantes hasta otros más expertos.

Entre los platos que puedes preparar en esta freidora de aire destacan las clásicas patatas fritas, alitas o nuggets de pollo, pescado o verduras asadas. Gracias a su versatilidad puedes hacer un sinfín de platos, tan solo tienes que buscar las mejores recetas para sorprender a tus invitados con tus elaboraciones.

Comodidad, rapidez y salud en un único aparato que te hará la vida más fácil y con el que la preparación del menú semanal ya no será un quebradero de cabeza. No pierdas la oportunidad de acercarte a tu Aldi más cercano para hacerte con esta freidora de aire barata, versátil y eficiente.

