La marca de moda gallega que permite alquilar vestidos de gala por días: casi nadie lo sabe

Una de las firmas de moda gallegas más reconocidas ofrece a sus clientas la opción de alquilar prendas de ropa para vestir con las últimas tendencias y no acumular ropa en los armarios. Con el lema "La ropa está hecha para vestirla, no para almacenarla", esta marca promueve un enfoque sostenible y práctico, permitiendo disfrutar de looks exclusivos sin la necesidad de comprarlos. Ya sea para una boda, una fiesta o un evento especial, esta marca es la solución que necesitas. Te contamos cuál es y cómo hacerlo.

La firma gallega Adolfo Domínguez

Se trata de la firma de Adolfo Domínguez, una emblemática marca gallega que ha demostrado su capacidad de reinvención al alcanzar sus mejores cifras de facturación semestral desde 2013. Este éxito se debe en gran parte a la expansión de su oferta digital con innovadores proyectos entre los que se incluye 'ADN RENT', que permite el alquiler de prendas para diversas ocasiones.

Es posible alquilar las prendas durante 4 u 8 días (sin términos medios), por un precio muy inferior a lo que cuesta comprarlo. Un vestido que cuesta comprarlo 300 euros se puede alquilar por alrededor de 80. Los alquileres cuestan entre una tercera y una cuarta parte del PVP de compra. Eso sí, hay que alquilar con un mínimo de 8 días de antelación.

"Explora tu estilo sin compromiso de una compra"

Adolfo Domínguez cuenta con un servicio llamado 'ADN RENT', una propuesta innovadora que permite a los clientes alquilar prendas de alta calidad para diversos momentos especiales, ya sea para hombre o para mujer. Este servicio se alinea con la tendencia hacia un consumo más sostenible y consciente en el mundo de la moda.

A través de este proyecto, se puede acceder a una selección de ropa, que incluye desde elegantes vestidos hasta versátiles piezas de abrigo perfectos para eventos especiales o para cualquier ocasión especial, sin necesidad de realizar una compra que después quedará olvidada en el armario.

El proceso es intuitivo y cómodo: solo tienes que navegar por el catálogo para ver todas las opciones, seleccionar las prendas que deseas y elegir la duración del alquiler. Además, desde Adolfo Domínguez se encargan de la limpieza y el mantenimiento de las prendas, asegurando que cada artículo llegue en óptimas condiciones. De esta forma, la firma gallega promueve un enfoque mucho más sostenible y respetuoso con el medio ambiente al no contribuir al exceso de consumo.

Así, con 'ADN RENT', Adolfo Domínguez reafirma su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en la industria textil.

A - Alquila tus favoritos: escoge la prenda que más te gusta y la fecha de alquiler entre 4 y 8 días

escoge la prenda que más te gusta y la fecha de alquiler entre 4 y 8 días D - Disfruta del placer de estrenar: hasta 8 días de uso y devuélvela en 24 horas si la talla es incorrecta

hasta 8 días de uso y devuélvela en 24 horas si la talla es incorrecta N - No acumules ropa: recogen la ropa en la dirección de entrega que desees

Otros servicios que ofrece Adolfo Domínguez

Además de 'ADN RENT', Adolfo Domínguez cuenta con otros proyectos innovadores. 'ADN BOX' es un servicio de personal shopper online que utiliza inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones personalizadas, lo que te permite encontrar con mayor facilidad las prendas que mejor se adaptan a tu estilo y necesidades. Por otro lado 'ADN PREMIUM' ofrece un modelo de suscripción que facilita el acceso a moda exclusiva, por lo que podrás disfrutar de las últimas tendencias del momento.

Estas iniciativas han mejorado la experiencia y satisfacción del cliente, motivo por el que Adolfo Domínguez se ha convertido en todo un referente en la industria de la moda contemporánea.