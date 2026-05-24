O Porriño (Pontevedra) celebra una gran fiesta en defensa de los animales con música, arte y actividades solidarias

El municipio pontevedrés de O Porriño acogerá el próximo sábado 30 de mayo una jornada en defensa de los animales organizada por Gatitude y el gobierno local. La jornada se celebrará en la plaza Arquitecto Antonio Palacios y el acceso es completamente gratuito.

Bajo el lema "Nuestro encuentro con los animales", participarán un total de 15 asociaciones protectoras y colectivos de la región y de ámbito estatal, con el objetivo principal de alzar la voz contra el maltrato animal, promover el bienestar de las mascotas y concienciar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable.

"Se trata de una respuesta colectiva ante la necesidad urgente de visibilizar y sensibilizar sobre la situación de vulnerabilidad que sufren miles de animales, dando a conocer la labor diaria de las protectoras para evitar el abandono", explican desde la organización.

Un programa completo para toda la familia

La jornada cuenta con una amplia programación pensada para familias, tengan o no mascota.

La jornada contará con una destacada intervención artística en la que participarán Eva Casais, Emma Suárez, Anxo Facal y Xabela García Rionegro, Sheila Viqueira y Miriam Benítez, El Taller de la Musa y Bruno Vázquez junto a sus alumnos de la Escuela de Arte de Ponteareas. Todos ellos darán vida a seis contenedores adaptados para colonias felinas, transformándolos en espacios que unirán refugio, creatividad y arte urbano dentro del municipio.

Además, se celebrará una mesa redonda centrada en el maltrato y el abandono animal, abordando esta problemática desde diferentes perspectivas: la administración pública, las asociaciones protectoras y las experiencias de las familias adoptantes.

La programación incluirá también puestos informativos y solidarios de las distintas protectoras participantes, con iniciativas destinadas a la recaudación de fondos. Entre ellas habrá un espacio principal de comida y bebida, una tómbola con premios donados por el comercio y la hostelería local, así como la presencia de un caricaturista solidario.

La música será otra de las grandes protagonistas de la jornada, con propuestas para todos los públicos y estilos. El evento contará con las sesiones de DJ Dorman y DJ Mario, además de actuaciones en directo de Holy Honey Live Set, Grupo 4 Notas, "Fuchi’s Band" y Grupo Silenzio, entre otros artistas invitados.

"La música y la concienciación social serán el hilo conductor de todo el día", destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo. La entrada será gratuita y el evento se desarrollará entre las 11:00 y las 21:00 horas.