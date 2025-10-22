Pontevedra reedita su feria de animales de compañía con la participación de protectoras

La tercera edición de la Feria de Animales de Compañía de Pontevedra, promovida desde el área de Promoción Económica, tendrá lugar en el Pazo da Cultura los próximos días 24, 25 y 26 de octubre.

El evento incluirá exhibiciones, concursos, expositores, información, venta de artículos, faladoiros, y zonas de juego para los más pequeños. Además, uno de los puntos centrales será la participación de protectoras -tanto del concello de Pontevedra, como del concello de Poio-. Estas entidades darán a conocer su trabajo, así como las diferentes formas que hay para poder colaborar con ellas.

La apertura de la feria, que tendrá un acceso gratuito, será el viernes, a las 18:00 horas, y cerrará a las 20:30 horas. Tanto el sábado como el domingo el salón abrirá en horario de 11:00 horas a 14:00 horas, y de 16:00 horas a 20:30 horas.

Uno de los puntos curiosos del evento será la celebración de competiciones deportivas de agility y un concurso tipo Got Talent.

La titular del área de Promoción Económica de Pontevedra, Anabel Gulías, destacó que se trata de un evento que pone de manifiesto "a vontade de Pontevedra de recoñecer, por un lado, a importancia dos animais e do seu benestar, e por outro, como a Boa Vila aglutina cada vez máis eventos a nivel galego como é o caso desta feira e que ademais se repiten e consolidan na cidade".

En la presentación estuvieron presentes el Secretario Xeral de Emprego, Pablo Fernández, y representantes de las protectoras de Pontevedra e Poio -Galicia Adopciones, Ohana Animal y a Canceira de Poio-.