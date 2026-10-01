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Una de las cafeterías de moda en España abre sus puertas en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo
Tras la apertura de la calle Urzaiz, Santagloria aterriza en la planta 2 del Centro Comercial Gran Vía de Vigo
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El Centro Comercial Gran Vía de Vigo suma un nuevo establecimiento a su oferta de restauración con la apertura de una de las cafeterías de moda en España: Santagloria Coffee & Bakery. Estará ubicada en la planta dos, en un local de 119 metros cuadrados, donde tendrá obrador propio y una terraza de 44 metros cuadrados.
Así, el centro contará con un concepto que combina cafetería y pastelería, con una oferta pensada para distintos momentos del día. Uno de los elementos que define el nuevo establecimiento es su obrador, que permite realizar elaboraciones en el propio local y mantener la calidad y frescura del producto.
La propuesta de Santagloria incluye una amplia variedad de bakery dulce y salada, con diferentes opciones para desayunos, pausas a media mañana, comidas o meriendas. A ella se suma su oferta de café 100% arábico procedente de Brasil. Otro de los rasgos de su propuesta es una carta dinámica y en continua actualización.
La llegada de Santagloria supone una nueva incorporación a la oferta gastronómica del Centro Comercial Gran Vía de Vigo y amplía las opciones disponibles en su Planta 2, reforzando la variedad de establecimientos de restauración con los que cuenta actualmente el centro.