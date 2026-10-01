Una de las cafeterías de moda en España abre sus puertas en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo suma un nuevo establecimiento a su oferta de restauración con la apertura de una de las cafeterías de moda en España: Santagloria Coffee & Bakery. Estará ubicada en la planta dos, en un local de 119 metros cuadrados, donde tendrá obrador propio y una terraza de 44 metros cuadrados.

Así, el centro contará con un concepto que combina cafetería y pastelería, con una oferta pensada para distintos momentos del día. Uno de los elementos que define el nuevo establecimiento es su obrador, que permite realizar elaboraciones en el propio local y mantener la calidad y frescura del producto.

La propuesta de Santagloria incluye una amplia variedad de bakery dulce y salada, con diferentes opciones para desayunos, pausas a media mañana, comidas o meriendas. A ella se suma su oferta de café 100% arábico procedente de Brasil. Otro de los rasgos de su propuesta es una carta dinámica y en continua actualización.

La llegada de Santagloria supone una nueva incorporación a la oferta gastronómica del Centro Comercial Gran Vía de Vigo y amplía las opciones disponibles en su Planta 2, reforzando la variedad de establecimientos de restauración con los que cuenta actualmente el centro.