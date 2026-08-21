Locales con encanto y vistas al mar para disfrutar de la recta final del verano en Vigo

Son muchos los que cada día disfrutan en Albatros de atardeceres junto al mar vigués. (Instagram: Albatros)

Agosto encara su segundo tramo y, con él, el verano se dirige a su recta final. Con todo y a pesar de que el cambio de tónica en lo meteorológico ya se ha hecho notar, lo cierto es que, con chaqueta en mano o sin ella, disfrutar de unas vistas a la ría de Vigo de la mano de una comida, una cena o, simplemente, de tomar algo, se vuelve verdaderamente apetecible.

Vigo ha experimentado una proliferación de locales hosteleros que, además, pasan cerca del mar. Algunos llegaron ya, hace años, para quedarse, otros, sin embargo, acaban de aterrizar. Sea como fuere hay opciones para todos los gustos y bolsillos. También existen con la posibilidad de degustar su oferta gastronómica.

A continuación repasamos algunos de los establecimientos más emblemáticos de Vigo en los que tomarse un refrigerio con una ventana abierta a la Ría de Vigo.

Hotel Silken Axis Vigo

Ubicado en pleno corazón de Vigo el Hotel Silken Axis Vigo, con categoría cuatro estrellas, esconde una de las terrazas más sorprendentes de la ciudad que, además, abre temporalmente -principalmente, durante los meses de buen tiempo-. Por lo anterior, no hay que despistarse en exceso para acudir a descubrirla.

No todo el mundo conoce este espacio, pues está ubicado en la parte alta del edificio. Dentro cuenta con una piscina, vistas panorámicas a la ría y al skyline vigués, así como con un ambiente tranquilo. Además, tiene la particularidad de que se puede desconectar en la terraza, sin la necesidad de huir de la zona centro.

Terraza del Hotel Silken Axis Vigo.

Hotel Maroa

Sin salir del centro de Vigo y entre Plaza de Compostela y Montero Ríos, el Hotel Maroa esconde el Rooftop La Séptima, una agradable terraza con vistas a la ría y al conjunto de Vigo.

El Rooftop La Séptima fue concebido dentro de un ambiente moderno y relajado y en él es posible disfrutar de un desayuno, una comida, una cena o una copa en compañía de los amigos.

Terraza del Hotel Maroa.

Los 3 Monos Samil

Los 3 Monos ha encontrado acomodo frente a Samil, en donde ha cumplido ya un lustro. Destacan sus dos plantas, una con una amplia cristalera y una segunda abierta y con vistas al mar, que se hacen especialmente agradables para terminar los días de playa cenando o, simplemente, tomando algo.

Sus letreros luminosos y su decoración moderna lo convierten, además, en un espacio para inmortalizar buenos momentos.

La carta que ofrece el local es de fusión con todo tipo de opciones: Desde hamburguesas, pasando por pokes, pan bao, croquetas, alguna opción japonesa y carne.

https://s3.elespanol.com/2024/07/24/actualidad/872923075_248014990_1024x576.png Los Tres Monos Marín

Marina Cíes

El Marina Cíes se ancló en el paseo de Samil en 2015 y, desde entonces, ofrece a sus clientes vistas de primera línea de playa. Se trata de un local que es bar, restaurante y coctelería. También es posible hacer uso de sus zonas reservadas para eventos.

Su propuesta gastronómica está integrada por productos frescos y de temporada. Mezcla la cocina tradicional, de autor y japonesa. Los platos pueden disfrutarse tanto en su terraza como en camas y hamacas junto al mar.

Puesta de sol a través del cristal de este local hostelero del paseo de Samil. (Instagram: Marina Cíes)

Maui Los Olmos

Se trata de una de las últimas incorporaciones a este listado de propuestas viguesas. En el número 22 de la Avenida de Samil de Vigo y tras zarpar O Pirata definitivamente, Maui Los Olmos se asentó en este espacio para seguir ofreciendo conciertos, eventos, espectáculos y una propuesta gastronómica integrada por Koa Poke, Niño Corvo y PPANG Sándwiches Coreanos.

Al igual que ocurrió en Patos, Maui Los Olmos nació con un concepto basado en los "tardeos, la música en vivo, sunset y ambiente relajado para disfrutar del sur de Galicia".

El nuevo Maui Los Olmos. Cedida

Albatros

Es uno de los incombustibles en la oferta hostelera viguesa y uno de los rincones que no deja indiferente a quien lo descubre.

Se presenta como el enclave "más exclusivo de Vigo" y especializado en cocina gourmet de vanguardia, con base en la calidad del producto gallego de mercado.

Está ubicado en el Muelle de Trasatlánticos, en pleno centro de la ciudad olívica, y en él es posible degustar el "menú ejecutivo semanal" observando, en primera fila, la belleza de la ría de Vigo. También se puede solicitar el menú para grupos, cenas para ocasiones especiales, como la Nochevieja; o celebrar en sus instalaciones grandes eventos como bodas íntimas, bautizos y comuniones.

Son muchos los que cada día disfrutan en Albatros de atardeceres junto al mar vigués. (Instagram: Albatros)

El Castro

Vigo cuenta con un balcón privilegiado a la Ría de Vigo desde el Paseo del Alfonso XII. Allí se encuentra uno de los establecimientos más arraigados de la ciudad El Castro que, además, ha ganado, como todo este entorno, una especial popularidad a lo largo de los últimos años.

De la mano de Juan de la Cruz, el espacio cuenta con una oferta gastronómica basada en platos tradicionales elaborados con materia prima de calidad: "Fundamentalmente buscamos producto de aquí y elaborado por nosotros mismos". En la carta también se pueden elegir otros clásicos como empanada de xoubas, mejillones, callos, calamares o jamón asado.