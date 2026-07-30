The Champions Burger llega a Vigo en busca de la mejor hamburguesa de España

Arranca en Vigo una nueva edición de The Champions Burger. El concurso que recorre toda España en busca de la mejor hamburguesa llega a la plaza pública del centro comercial Vialia del 28 de agosto al 7 de septiembre.

La inauguración oficial del evento tuvo lugar este jueves a las 20:00 horas y contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien mostró su satisfacción porque la ciudad olívica vuelva a acoger, otro año más, un evento de esta magnitud.

Durante las primeras horas desde su apertura oficial, la terraza del centro comercial Vialia se llenó de vigueses que no quisieron perder la oportunidad de disfrutar de algunas de las mejores hamburguesas de España y votar su favorita.

Esta edición del concurso cuenta con 15 participantes que lucharán porque su plato sea seleccionado como la mejor hamburguesa de España. Lo harán en forma de foodtruck desde diferentes puntos de España y acompañados por un Hall of Fame de otras seis hamburguesas que no entran en concurso, pero que se han ganado su lugar en este festival gastronómico.

Participantes

Street Food Burger

Mopa Brasas

La Muralla

Dark Burger

VicBros Burger

Soul Cofee Beer

Godeo

Nola Smoke

Rico Burger

Tarantin

Tokio Burger

Circo

Vacarnal

Custom Burger

CarnivaleBurger

Hall of Fame