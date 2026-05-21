Confirmado: tapas gratis en el Puerto de Vigo hasta el sábado y durante todo el día hasta las 22:00 horas

Las tapas son una parte fundamental de la cultura gastronómica pontevedresa. Estas pequeñas porciones de comida, más allá de su valor culinario, representan una forma de socializar e incluso de entender la vida.

Teniendo en cuenta esto, los vecinos de Vigo tienen buenas noticias en el ámbito gastronómico, ya que la gira de las food trucks de Sabor das Rías Baixas hará parada desde este jueves en la ciudad olívica, concretamente en la zona del puerto.

Tapas gratis en Vigo hasta el sábado

La penúltima semana de mayo llega así con una agenda de ocio marcada por la gastronomía, gracias a la presencia de esta iniciativa itinerante impulsada por la Deputación de Pontevedra, que permanecerá en Vigo hasta el sábado.

En concreto, la propuesta estará instalada en el Puerto de la ciudad, junto a la estatua de Gonzalo de Vigo, en el marco de la regata La Solitaire du Figaro, y contará con el siguiente horario, dividido en turnos de mañana y tarde:

Jueves, 21 de mayo: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 horas

de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 horas Viernes, 22 de mayo: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 horas

de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 horas Sábado, 23 de mayo: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 horas

En Vigo, durante estos tres días, se repartirán de forma gratuita preparaciones inspiradas en los platos típicos de los eventos gastronómicos de interés turístico de la provincia, como la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis, la Festa do Salmón de A Estrada y la Festa da Langosta de A Guarda, entre otros.

Además de las degustaciones inspiradas en los platos típicos de estos eventos, la food truck instalada en el Puerto repartirá material promocional donde se recogen las fechas de celebración, los productos gastronómicos de referencia con una breve descripción y el lugar exacto donde se celebra cada fiesta.

De forma paralela, la gira de las food trucks también hará parada en los municipios de Arbo y Forcarei entre el 21 y 23 de mayo.

En Arbo esta acción promocional del organismo provincial estará disponible en la Praza Consistorial de 12:00 a 15:30 y de 19:00 a 21:30 horas, mientras que en Forcarei se situará en la Praza da Igrexa el 21 de mayo y en la Praza dos Gaiteiros de Soutelo de Montes el 22 y 23 de mayo, en horario de 12:00 a 15:00 y de 18:30 a 21:00 horas.

Hasta la fecha, la iniciativa O Sabor das Rías Baixas ha distribuido ya cerca de 62.000 tapas gratuitas inspiradas en las fiestas gastronómicas de interés turístico.