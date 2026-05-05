Un clásico de Vigo renace en Balaídos para recuperar la "esencia de bar de toda la vida"

Locales de brunch y cafeterías con conceptos innovadores han invadido los bajos de las grandes ciudades durante los últimos años. Los bares "de toda la vida" parecen estar desapareciendo, pero dos vecinas de Vigo se han propuesto devolver a la vida un clásico de la ciudad y recuperar su "esencia".

A apenas 70 metros del estadio de Balaídos, María Quintana y Beatriz Sives reabrirán la mítica cafetería de Fragoso 'Gallaecia'. "Estábamos buscando un local ya hace mucho tiempo y este era un sitio que nos gustaba, porque a gente muy allegada le traía muchos recuerdos (...) y nos ilusionaba revivirlo", explica a Treintayseis María.

Gallaecia estuvo abierto durante más de 40 años, sirviendo desayunos, menús del día y ofreciendo una de las mejores previas antes de los partidos del Celta. Sus propietarios originales se jubilaron y el local pasó de mano en mano durante la última década, con diversos negocios que nunca llegaron a funcionar.

El dueño del espacio, Antonio, hijo de los propietarios originales, se muestra "muy emocionado" por la apuesta de esta pareja de amigas uruguayas. "Siempre anda por aquí mirando todos los avances, le trae muchos recuerdos", afirma María, que se encuentra apurando los detalles del local antes de la apertura del próximo 11 de mayo.

La cafetería era un punto de referencia para los vecinos de Fragoso, que se acercan curiosos a preguntar por la apertura. El espacio cuenta con 120 metros cuadrados, 15 metros de barra y dos alturas, lo que "atraía mucho a la gente", según María. "Es una cafetería de toda la vida, amplia, larga", añade.

Las novedades del nuevo Gallaecia

El objetivo de María y Beatriz es crear un "punto de encuentro" para celtistas y vecinos de Fragoso. Ofrecer buenos desayunos y buenos pinchos serán la seña de identidad del nuevo Gallaecia, que en sus paredes contará con guiños al Celta para conseguir las mejores previas de Balaídos.

Pared vinilada de la cafetería Gallaecia Ce

Las tostadas serán uno de los platos fuertes de Gallaecia a primera hora. "Aquí las cafeterías solo te ofrecen la típica tostada de aceite o de mermelada", señala la hostelera entrevista por Treintayseis, que afirma que ofrecerán a sus clientes tostadas de jamón serrano, aguacate y queso 'Philadelphia', así como una gran variedad de zumos para aquellos jóvenes hartos de los refrescos.

No ofrecerán comidas ni menú del día, aunque ya tienen apalabrados ciertos eventos como cumpleaños o comidas de compañeros de trabajo. Además, contarán con cubos de cerveza, que incluirán cinco botellines y un pincho, sea una "mini-tortilla" o un plato de embutidos.

Acoger a peñas del Celta y ampliar su oferta gastronómica, tanto dulce como salada, son los siguientes pasos tras la apertura de María y Beatriz, que sueñan con que el mediocentro celeste, Matías Vecino, les ayude a promocionar su cafetería. "De momento estamos centrados en que la cafetería sea para la gente del barrio, de Vigo y del Celta", concluye María.