Dónde comer en Vigo, según el guionista David Braña

David Braña es un guionista de cómics nacido en Barcelona en 1973, aunque asentado en la ciudad olívica, en donde lleva a cabo su labor profesional; hace más de dos décadas. Por lo anterior, se considera, sin dudarlo, "un vigués más".

A lo largo de todos estos años, Braña ha publicado decenas de viñetas dirigidas a público adulto y también infantil, respaldado por editoriales españolas e internacionales, algunas de Francia o de Estados Unidos: Prueba de esto último es "Tamia", ejemplar infantil publicado en España, Francia y EEUU.

El último trabajo de este vigués adoptivo tiene un importante sello gallego: Se trata de Pat Estrela de Antela Editorial, una obra infantil que, actualmente, está disponible tanto en castellano, como en gallego.

Dónde desayunar

Qué churros - Carmen, 6, Freijeiro, 36210 Vigo, Pontevedra

Qué churros - Rúa Cesáreo González, 13, Freixeiro, 36210 Vigo, Pontevedra

Qué churros - Rúa de Urzáiz, 193, Lavadores, 36205 Vigo, Pontevedra

David cuenta que, debido a que teletrabaja, no suele ser habitual en él que desayune fuera de casa. No obstante, "si tuviera que elegir, me quedo con los churros con chocolate o con café". Por eso, cuando el tiempo se lo permite "cojo churros en alguna churrería de las de toda la vida y nos montamos el desayuno en casa".

El guionista ha sido fiel a la viguesa Bonilla, aunque, actualmente, se decanta por la churrería Qué churros!, ubicada en la calle del Carmen, en As Travesas "porque me quedan cerca y siempre son una apuesta segura, recién hechos".

Dónde tomar el vermú

A Mina - Rúa San Vicente, 8, 36202 Vigo, Pontevedra

Es uno de los clásicos que no falla en Vigo y siempre uno de los más aclamados de entre los que participan en la sección "Dónde comer según" de Treintayseis. También David Braña se queda con la Taberna A Mina, un sitio que se encuentra en el centro de la ciudad y que es "uno de los favoritos" del guionista, que destaca de él su buen ambiente y el hecho de seguir siendo "un lugar muy auténtico a pesar del éxito".

Dónde comer

Casa Pinales (Chapela) - Av. Redondela, 124, Teis, 36320 Redondela, Pontevedra

Para comer, el autor de Pat Estrela se va a un lugar compartido especialmente por Vigo y Redondela: Chapela. En la Avenida de Redondela se encuentra Casa Pinales, otro de los locales más aclamados del entorno por la crítica gastronómica.

El guionista destaca, en este caso, la "buena atención" de sus encargados y las vistas a la ría de Vigo. Además, a la hora de elegir un plato, "el pulpo a la plancha y el arroz con bogavante están para chuparse los dedos".

Platos de Casa Pinales, en Chapela. Google Maps



Dónde merendar

El Trigal - Rúa de Alexandre Bóveda, 1, BJ, Coia, 36210 Vigo, Pontevedra

David se confiesa como una persona a la que le encanta el dulce y, por extensión, "merendar, casi cada día". Para ello, no es de extrañar que se decante por uno de los locales que elabora los dulces, tartas y roscones más ricos de la ciudad, El Trigal. "Tienen muchísima variedad tanto en salados como en dulces. Está todo muy rico y puedes sentarte dentro o en la amplia terraza que tienen", remarca.

Dónde cenar

De Tapa en Cepa - R. do Ecuador, 18, Santiago de Vigo, 36203 Vigo, Pontevedra

David se queda con De Tapa en Cepa "cuando me apetece una cena más especial", pues se trata de un lugar "muy agradable" en el que se ofrece una "muy buena comida". Además, el guionista también pone en valor la carta del local, "que se sale un poco de lo habitual".

Por otro lado, si la opción elegida para la cena es más sencilla, como una pizza, el guionista se decanta por Grosso Napoletano.

Dónde tomar una copa

Pub Transylvania - Rúa Rogelio Abalde, 16, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

Para tomar una copa, el barcelonés afincado en Vigo se queda con terrazas al aire libre "porque las disfruto más". Se refiere a las de la Praza da Constitución o Montero Ríos. Si se tiene que inclinar por algún local en concreto, el elegido es el Pub Transylvania por sus conciertos de bandas de metal.