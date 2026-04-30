Así es el bocadillo de Vigo que compite por convertirse en el mejor de España en 2026

Los bocadillos gallegos entre los 15 finalistas del Campeonato de España de Bocatas Campeonato de España e Bocatas

La Artesata vuelve a situar el nombre de Vigo entre lo mejor de la gastronomía "entre panes". Uno de sus bocatas se ha situado entre los 15 finalistas de la II Edición del Campeonato de España de 2026, lista en la que también se ha colado O Patrón Bocatería, de Ourense.

El local olívico competirá con un bocadillo llamado Gajja Kimchi. Según han descrito sus dueños, han tratado de explorar cómo funcionan distintos sabores tradicionales con el cerdo asado, el choucrut, el tontaksu y el kimchi.

Gajja Kimchi, de hecho, significa falso kimchi. El bocata aprovecha la jugosidad del cerdo de castaña y la mantecosidad del queso Arzúa-Ulloa para contrarrestar la potencia del falso kimchi y llenarlo de matices con el tontaksu casero.

Este bocadillo también destaca por su elaboración. La salsa tontaksu casera tarda 24 horas en cocinarse y el cerdo de castaña lo adoban con su "mezcla asiática de especias" y lo dejan reposar durante tres días, así como el falso kimchi.

Mientras estos condimentos reposan, el segundo día preparan las salsas base del bocata y el tercero asan la carne entre 6 y 8 horas. "¿Te parece excesivo más de 3 días de curro para un bocata?", preguntan en su cuenta de Instagram.

Ourense, también representada

Por su parte, O Patrón Bocatería ha presentado al concurso su '5ª Sinfonía'. "Hay recetas que se sienten", afirma el local ourensano, que detalla que "todo empieza con un golpe directo" de fuego y kamado: costilla de vaca cocinada lentamente, profunda y melosa.

Un "rub de inspiración gallega y un glaseado de Mencía, miel y café aportan equilibrio" a un plato que es completado por un pan de masa madre, pimientos ahumados, pepinillo agridulce y cebolla en tempura.