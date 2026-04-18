Un clásico de la cocina tradicional cumple 26 años en Vigo: "Aquí no buscamos lujos, sino buena comida"

En veintiséis años cambian muchas cosas: hay locales que abren y otros que cierran. Sin embargo, en el Mesón Padrenda todo parece mantenerse intacto. Este 1 de mayo el establecimiento celebra su 26 aniversario, consolidado como un referente de la cocina tradicional en Vigo.

Detrás del negocio están Juan y Rosa, un matrimonio con una larga trayectoria en la hostelería. Juan acumula 47 años de experiencia, con inicios como camarero en la histórica hamburguesería Otis. Más tarde, ambos gestionaron la tetería Rosalinda antes de dar el paso definitivo y abrir su propio local en la rúa do Brasil.

Desde entonces, el Mesón Padrenda ha mantenido una esencia fiel a sus orígenes, apostando por una oferta basada en tapas y menú del día, sin renunciar a la calidad ni al trato cercano. "Aquí no buscamos lujos, sino buena comida", resume Juan.

Cocina casera y clientela fiel

La clave de su éxito reside en una propuesta gastronómica sencilla pero cuidada, con platos de corte tradicional que siguen atrayendo tanto a clientes habituales como a visitantes. Pulpo, lacón, mejillones, zamburiñas, calamares o picaña a la parrilla forman parte de una carta pensada para todos los públicos.

"El pulpo es lo que más se mueve", señala Rosa, quien destaca la calidad del producto, procedente de la Isla de Ons. En general, el restaurante apuesta por materia prima fresca y de proximidad, con pescado de la lonja de Vigo y carne de proveedores locales. "Aquí nada de congelados", subraya Juan.

Esa filosofía se refleja también en una carta que se adapta a la temporada: pimientos de Padrón en verano o cocido en invierno, manteniendo siempre el sabor de la cocina de casa.

Un clásico para comidas y celebraciones

El local se ha convertido en una opción muy demandada para cenas de grupo, especialmente en fines de semana y fechas señaladas. "En Navidades y los sábados llenamos", explica Rosa, que destaca la fidelidad de una clientela que repite año tras año.

Entre sus propuestas más populares figura un menú especial de marisco los sábados, por 16 euros y bajo reserva, pensado para ser accesible. "Intentamos que sea asequible para todos los bolsillos", apuntan.

Además, su ubicación céntrica, próxima a zonas comerciales como El Corte Inglés o el centro comercial Vialia, favorece la llegada de visitantes. "Vivimos mucho de los hoteles de la zona. La gente de fuera busca comida tradicional", explica Rosa.

Otro de los grandes atractivos del Mesón Padrenda es su menú del día, con un precio de 13 euros, que atrae a trabajadores y comerciales del entorno. "Tenemos dos turnos y siempre se llena", destacan.