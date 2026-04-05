Dónde comer en Vigo, según la cómica y actriz Jazmín Abuín

Siguiendo la senda de su inseparable Arantxa Treus, personificadas en "Sobria y Serena", es turno de Jazmín Abuín para dar a conocer sus locales favoritos de Vigo para disfrutar de la gastronomía y de la ciudad en diferentes barrios.

A Jazmín la hemos visto en Serramoura, La que se avecina, Amar es para siempre o, más recientemente, en Machos Alfa. A esa faceta de actriz, que la ha llevado también por teatros de toda España, suma su perfil más cómico, con shows como Riquiña.

En este caso, le toca su versión más gastronómica para mostrar a los lectores de Treintayseis una ruta por sus locales favoritos en tres barrios clásicos de la ciudad: Calvario, Casco Vello y Bouzas.

Para desayunar

Jazmín comienza "barriendo para casa", así que para el desayuno toca el barrio del Calvario, donde creció, "un barrio que se ha humanizado y modernizado en estos años, pero sin perder la esencia que siempre ha tenido".

Primera recomendación, el Chiocci, "una de esas cafeterías en la que si desayunas una de sus tostas, a lo mejor ya no te hace falta comer...¡y además son pet friendly!". Para los amantes de los churros, en la peatonal están los que "objetiva y oficialmente son los mejores de Vigo" en Qué churros!.

Para tomar el aperitivo

Seguimos en el Calvario para el aperitivo, en este caso en La Revoltosa, su sitio "favorito" por haber llevado al barrio "ese toque underground", porque "tienen una sala bajando las escaleras en la que hacen actuaciones en directo". "¡Qué faltiña nos hacía un sitio así!", celebra Jazmín.

Mención especial a La Factoría, por su "vermú del rico" y a Ribeira Sacra, "uno de esos sitios de siempre en los que te tratan bien y son generosos con las tapas y encima tienen terraza".

Para comer

El Amante.

Como no todo va a ser tirar "para casiña", a la hora de comer nos lleva al Casco Vello. Allí, quizás por que comparte "neurona" o porque les gustan los sitios "en los que se hace familia", coincide con la recomendación de Arantxa Treus, su "socia y amiga del alma".

Se refiere a Lume de Carozo, porque "es casa". "Es ese lugar en el que ves a la gente trabajando a gusto y haciendo estar a gusto a los clientes, que más que clientes, parece que nos convierten en miembros de su maravillosa familia. Y la comida está riquísima", explica.

Un "don", el de "hacer familia", que para Jazmín también tiene "Patri en El Amante". "Un lugar acogedor, comida de la que te hace querer repetir y un trato amable y cercano", asegura y añade que "la gente como ellos es la que hace barrio".

Tercera parada, en A Pedra: "Es maravilloso que siga habiendo espacio para la comida típica de siempre, la taberna típica de siempre y el producto gallego típico de siempre en la era de la cocina fusión. Y ellos lo hacen como nadie".

Para merendar

Sin movernos del Casco Vello, la merienda toca en Delicatessen Martínez: "A riesgo de que te suba el colesterol solo con la pinta que tiene la vitrina de principio a fin, ha conquistado a la persona más rancia para lo dulce del mundo (yo) no sólo por lo rico que está todo, sino por la excepcional amabilidad y cariño de la mujer que está a cargo del sitio. Te alegra el día".

Para cenar

Para la tercera comida importante del día, la cena, nos traslada a un tercer barrio, otro de sus favoritos "desde siempre". "Me enamoré de Bouzas desde niña, desde cuando no era guay ni moderno estar enamorada de Bouzas", incide.

Allí, dos recomendaciones. Por un lado, La Carpintería, un "imprescindible del barrio" donde "han sabido mezclar a la perfección lo tradicional con lo moderno, y aderezarlo con un trato familiar y amable".

Y en la misma línea que A Pedra, "otro candidato parecido" en el barrio es O Peirao. En este caso, para Jazmín, pocas palabras bastan para resumir lo que ofrecen: "¡Qué rico está todo!".

Para tomar una copa

"Si sois de bar, de colegas y de cañas como yo, la primera, que sea en el Princesa y en el Escalón. Dos must del centro de la ciudad", recomienda la viguesa para tomarse una copa. Si es verano, y con la tristeza del cierre de O Pirata, Jazmín destaca el "privilegio de tomarte una cerveza mientras ves la puesta de sol sin pagar 20 euros como en otros sitios de España". Para eso, qué mejor que chiringuitos como el de Alcabre, el de La Fuente o el de la ETEA.

"¡Y que viva Vigo, me cago en tal!".