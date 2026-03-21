El mítico pub de Vigo construido con restos de barcos madura: "Queremos dar el salto a restaurante"

Vigo no sería la ciudad que es sin el mar y sus barcos. Pesqueros, veleros o lanchas. Da igual su tamaño o propósito, son un elemento imprescindible de la ría, como lo es desde hace más de 40 años este céntrico pub que está madurando y evolucionando para convertirse en un restaurante de referencia.

La Goleta es un clásico de la hostelería viguesa. Desde la década de los años 80, han pasado celebridades y figuras de todos los ámbitos: político, empresarial, cultural. "Este era un local que decían que hasta venía el Rey, que tenía un libro firmado", recuerdan sus dueños actuales, Julio y Daniela.

"Aquí se cerraban negocios, con sus botellas de whisky", añaden los hosteleros que dirigen el timón de La Goleta desde diciembre de 2024. Esta pareja es la artífice del resurgir de este mítico local olívica, que mantiene una decoración única en toda la ciudad.

La madera, las piezas únicas colgadas en las paredes y otros elementos te trasladan al interior de un barco. "El dueño lo decoró todo, deshuesaba barcos viejos", apunta Daniela, administradora y jefa de sala, que llegó a trabajar en La Goleta hace 14 años.

Fachada de La Goleta, en Vigo Treintayseis

"No es decoración al uso, es todo de barcos", recalca Julio, que está al mando de la cocina. De hecho, detalla que "aún no saben cómo" pero convencieron al propietario para construir la cocina con la que preparan las tapas con las que han resucitado a La Goleta.

De pub a vinoteca

Julio y Daniela admiten que la oportunidad de alquilar y trabajar La Goleta "surgió de casualidad". "El que llevaba este local marchó porque tuvo un hijo. Se marchó a Brasil, se marchó a Portugal, estaba haciendo otras cosas y ya no quería este local. Y lo alquiló", afirma la hostelera.

Tras pasar por diversas manos, el cocinero y la camarera se enteraron de que este mítico local estaba disponible y no dudaron: "Le comentamos nuestra idea, poner una vinoteca con tapas... y aquí estamos", señalan los capitanes de una de las embarcaciones más míticas del centro de Vigo.

Pese a mantener su identidad visual, Julio y Daniela han logrado imprimir su sello de identidad, que tanto éxito les ha dado en el restaurante Vakaburra. Un cambio al que los clientes de toda la vida se adaptaron a la perfección: "La gente de nuestra edad, a partir de 40 años, ya no va de copas hasta las 4:00 horas, lo que hace es juntarse a las 19:00 y está hasta la 1:00 horas".

Interior de La Goleta Treintayseis

Es decir, La Goleta está evolucionando y madurando al ritmo de sus clientes. Ya no se trasnocha, sino que se disfruta de un tardeo muy especial, acompañados de una de las 110 referencias de vino que resguardan en sus camarotes. "Es un local de primera copa", añade Daniela.

Objetivo: restaurante de referencia en la zona

La buena acogida de los clientes y vecinos del centro de Vigo han animado a los hosteleros a dar un paso más e intentar convertir La Goleta en un restaurante de referencia de las inmediaciones de la Alameda. "Arrancamos con tapas sencillas, pero la gente está tirando más al plato", admite Julio, que añade: "Queremos dar el salto a restaurante".

"Tú tienes una idea de negocio, pero luego no va exactamente por donde querías. La gente te va pidiendo más cosas", añade la pareja de hosteleros, que aseguran que la idea original era servir platos para compartir, pero sus clientes piden esas mismas tapas individualmente.

Sala comedor de La Goleta Treintayseis

Entre su variada oferta, destacan los escalopines de croca. "Son el plato estrella", afirma Daniela, que subraya que su objetivo a corto plazo es desarrollar una carta más amplia, adaptada a las posibilidades de su pequeña cocina, y dar a conocer La Goleta como restaurante.

La gastronomía tradicional será el eje vertebrador de los platos que cocinarán Julio y su equipo, elaborados de forma artesanal y con productos de temporada. Croquetas, langostinos, costillas y pinchos y postres de calidad serán, como en Vakaburra, imprescindibles en la nueva La Goleta.