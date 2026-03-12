La hamburguesería familiar que aterriza en el centro de Vigo: "Una mezcla entre la gastronomía venezolana y la gallega" Cedida

La oferta gastronómica de Vigo continúa creciendo, con cada vez más restaurantes entre los cuales pueden escoger los comensales. Entre ellos, las hamburgueserías parecen ser el género más demandado, con cada vez más locales en la ciudad. Es el caso de Santa Bárbara burger, una hamburguesería situada en el número 32 de la calle Rosalía de Castro, un local que, durante los últimos años, ha ido encadenando varias aperturas y cierres de hamburgueserías.

Santa Bárbara Burguer abrió sus puertas el pasado mes de enero, como una hamburguesería familiar que apuesta por la calidad, la innovación y el producto local. Andrés y Freddy, amigos de la infancia que se trasladaron a Vigo juntos desde Venezuela, inauguraron su hamburguesería convencidos de que la combinación de producto local y sabor artesanal podía hacerse un hueco entre las propuestas gastronómicas de la ciudad.

La iniciativa surge de una mezcla de experiencias y raíces personales. Mientras que Freddy contaba con años de experiencia en hostelería, Andrés venía de un mundo muy diferente: la automoción, trabajando en una empresa de componentes en Vigo. Sin embargo, ambos decidieron emprender un proyecto en común y tras trabajar en varios proyectos hosteleros juntos, finalmente se lanzaron a abrir su propio negocio y tenían claro que debía de ser una hamburguesería y que debía estar situada en Rosalía de Castro.

"Queríamos hacer una mezcla de Galicia con Venezuela", explican, refiriéndose a la fusión de sabores que ahora ofrece su carta. Todas las hamburguesas especiales de la casa están creadas por ellos mismos, con productos locales, panes artesanos y salsas hechas en la propia cocina. "Vamos innovando poco a poco. Dentro de mes y medio, aproximadamente, vamos a cambiar toda la carta para adaptarnos a productos de temporada", señalan.

Además de la calidad de los ingredientes, el negocio se caracteriza por su atención familiar. Andrés confiesa que no sabía nada de cocina al principio, pero ha aprendido y se ha volcado en la preparación, mientras Freddy se encarga de la relación con el público. "Es un negocio familiar, todo lo que trabajamos somos familia, y nos dedicamos mucho a que todo salga perfecto", asegura Andrés.

El local, con un ambiente urbano cuidadosamente decorado, también ofrece reparto propio y colabora con plataformas como Glovo, Just Eat y Uber Eats.