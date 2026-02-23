El furancho cerca de Vigo que destaca por su cocina gallega tradicional: "Como si estuvieras en casa"

Desde el 1 de diciembre hasta el 30 de junio, los auténticos furanchos gallegos abren sus puertas para ofrecer tapas caseras a precios muy económicos, siempre acompañadas de vino feito na casa. Estos locales forman parte de la cultura popular gallega, destacando especialmente en las Rías Baixas.

Regulados por la Xunta de Galicia, los furanchos se diferencian de bares y restaurantes al uso: son casas particulares donde se vende el excedente de vino casero junto con tapas específicas recogidas en la normativa. Su esencia está en el ambiente cercano, la comida casera y los precios asequibles.

Comida casera y tradicional a buen precio

Furancho Alejandro Facebook Furancho Alejandro

Si estás buscando disfrutar de la auténtica tradición gallega, uno de los furanchos que actualmente se encuentran abiertos es el Furancho Alejandro, situado en Redondela (Pontevedra).

Este establecimiento es un ejemplo perfecto de lo que significa un furancho de verdad: comida casera, de calidad y sin complicaciones, acompañada del mejor vino de la zona. Aquí no encontrarás mariscos como zamburiñas, langostinos o pulpo, ya que la normativa de los furanchos lo prohíbe.

En el furancho Alejandro puedes encontrarte únicamente con algunas de las 11 tapas permitidas por la normativa, estas son: tabla de embutidos - quesos, pimientos de Padrón, oreja/chorizo, zorza /lomo, costilla, huevos fritos, sardinas o jureles a la brasa, callos con garbanzos o alubias, tortilla de patatas, empanada -/empanadillas y croquetas.

Cada plato está preparado con ingredientes frescos y de primera calidad, manteniendo la esencia de la gastronomía gallega tradicional.

Oreja y pimientos de Padrón en el furancho Alejandro Facebook Furancho Alejandro

Entre los favoritos de los clientes en furancho Alejandro se encuentran el raxo con patatas y el queso con membrillo, que se han convertido en referencias del furancho. Las empanadillas, crujientes y llenas de sabor, también son muy populares y representan a la perfección la comida casera que caracteriza al lugar.

Otro de los aspectos más alabados del Furancho Alejandro es el trato del personal. La amabilidad y cercanía de quienes atienden hacen que la experiencia sea aún más agradable. Todo esto, sumado a unos precios justos y razonables, convierte a este furancho en un lugar perfecto para disfrutar de una cocina maravillosa, donde lo realmente importante es la comida y el buen vino.

Así que ya lo sabes, si quieres vivir la esencia de un auténtico furancho gallego, Furancho Alejandro, en Redondela es sin duda una parada obligatoria.

Solo tiene buenas reseñas

Sus propios clientes lo dejan claro: "Un furancho genial, se come de maravilla, todo súper rico. El trato ni qué decir, como si estuvieras en casa. Sitio de sobra para aparcar. Calidad-precio genial, diría que por calidad el precio es muy bajo. Recomendado al 100%", comenta Alexandra Velasco.

Lorena, lo corroboró: "Hicimos noche allí cerca haciendo el camino de Santiago y cenar allí fue el mejor de los aciertos. La comida riquísima, el servicio súper amable y cercano, y además rapidísimos. Calidad/precio insuperable. ¡Volveríamos a cenar allí sin duda alguna!"