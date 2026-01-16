A Vigo le gustan las croquetas: La ciudad lideró en Galicia el pedido de este plato a domicilio

Hoy viernes, día 16 de enero, se celebra el Día Internacional de la Croqueta, una masa que siempre gusta a todos los paladares y, especialmente, al de los vigueses, que en 2025 lideraron el pedido de este plato a domicilio.

Según datos de la empresa Glovo, durante el pasado año se solicitaron casi 45.000 croquetas a través de la aplicación. Mayo fue, concretamente, el mes del año con más pedidos en este sentido, y el 9 de febrero se llegaron a vender unas nueve unidades por hora.

Por ciudades gallegas, detrás de la ciudad olívica estarían A Coruña y Pontevedra. Y, en lo tocante a los sabores, las croquetas favoritas de los gallegos son las de jamón ibérico.

Coren, El Chivito y Tortiya, los reyes del "arte croquetero" en la ciudad

Las croquetas más demandadas por los usuarios de Glovo en Vigo se sirven en Coren Grill, la cadena de comida preparada del Grupo Coren, cooperativa gallega con casi 60 años de trayectoria. Sus bocaditos de croquetas son uno de los platos más pedidos a través de la app, dicen desde Glovo.

A Coren le sigue El Chivito, establecimiento reconocido por sus bocadillos pero que también ofrece minicroquetas de jamón. Completan el ranking la amplia variedad de croquetas del restaurante Tortiya: ternera, mejillones, jamón serrano, cabrales, bacalao, chorizo o espinacas.

Según Eugenia Marín, responsable de Glovo en Galicia, "hoy celebramos un símbolo de nuestra gastronomía. Cada vez hay más establecimientos que apuestan por esta receta con nuevos formatos y sabores, y esto la convierte en la receta tradicional de la gastronomía nacional más pedida a domicilio".