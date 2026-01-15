Un nuevo local refuerza la apuesta hostelera en Vigo por Paseo de Alfonso, zona de ocio en auge

Tras la apertura de la heladería Framenti42 o la primera focaccería de Vigo en el entorno de Paseo de Alfonso, una nueva apuesta hostelera llega a este enclave que, con el paso de los años, se está consagrando como uno de los principales puntos de ocio de la ciudad olívica.

El futuro Barrio do Cura también representa un fuerte atractivo para que las iniciativas gastronómicas se decanten por esta zona: Paseo, Falperra y Pi y Margall. Precisamente, en esta calle, a las puertas de Paseo de Alfonso, abrirá sus puertas este 2026 "La Artesata", tradicionalmente ubicado en Inés Pérez de Ceta, y sus bocadillos, avalados como "los mejores de Galicia".

El nuevo local se encuentra actualmente en obras, aunque ya ha colgado el cartel de la entrada. En él, premiado con un Solete Repsol, se podrán degustar sus famosos bocados: Jamón con falso kimchi y Arzúa-Ulloa de leche cruda; el Crocand bbk o pollo yankee entre otros muchas y novedosas propuestas.

Con esta incorporación se refuerza la característica principal de Paseo de Alfonso: El balcón de la ciudad en el que disfrutar de un vermú o una caña acompañados de un bocado, tapa, o comida que permita disfrutar en la calle de este enclave.