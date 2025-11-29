Más de 70 años de historia de Vigo cogen polvo tras el cierre de la "Capilla Sixtina" del Barrio do Cura

El sol se esconde tras las Islas Cíes. Juan Antonio Carrasco se dirige al Paseo de Alfonso XII junto a su hermana, Sira, y observan con cierta nostalgia la panorámica de la ciudad, recordando la época dorada de Casa Roucos: el restaurante familiar más reconocible de Vigo, que han tenido que cerrar por culpa de las obras del Barrio do Cura.

El avance de la macrourbanización liderada por la promotora Gestilar ha engullido el último edificio de la zona, que acogía este histórico establecimiento olívico desde 1953. Un lugar clave para entender la historia reciente de la ciudad, por el que han pasado pintores, escritores, periodistas, cantantes y marineros, y que está a la espera de un nuevo futuro desde que Juan Antonio y Sira abandonaron el local hace mes y medio.

"Era nuestra casa, yo me crié ahí", afirma la cocinera sobre el restaurante familiar. Tanto ella como su hermano crecieron entre los fogones y las calles del Barrio do Cura, con sus callejones, la antigua fábrica de gas y el olor a pescado. "Era un bar de menús. Nosotros veníamos del colegio y echábamos una mano a nuestros padres", recuerda Juan Antonio, que explica que "era de los poco bares que había ahí" y se convirtieron en referencia para los marineros de Vigo.

El paso de los años fue modificando su clientela, de marineros a estudiantes de Ingeniería que se alojaban en la residencia de los Franciscanos y, más tarde, sede de los intelectuales de la ciudad. Las paredes del Roucos observaron con atención las largas sobremesas de pintores, artistas y periodistas: "Coincidió que ahí paraba el director de Radio Popular, Gerardo Rodríguez, y cuando venía alguien importante al Nova Olimpia, se los traía al Roucos a hacer una queimada".

Juan Antonio Carrasco Álvarez y Sira Carrasco Álvares Treintayseis

Juan Antonio y Sira recuerdan con cariño aquellas noches, en las que el periodista llamaba a altas horas de la noche para pedir cobijo. En una de esas ocasiones apareció incluso Julio Iglesias, cuando este se encontraba promocionando Un canto a Galicia. Historias tan increíbles que a Sira le costaba demostrar su veracidad cuando se lo contaba a sus amigas del colegio.

Otra de las figuras más reconocibles que comió en el Roucos fue Laxeiro. "Cuando volvió de Argentina, que estuvo allí exiliado, cogió un apartamento en el Hotel Bahía y subió por el callejón y acabó en el Roucos. Ese día le hizo un dibujito a mi hermana", recuerda Juan Antonio, que guarda con cariño cada uno de los dibujos y cuadros que les regaló Laxeiro.