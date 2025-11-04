Este nuevo local vigués ofrecerá bowls de açaí a un euro a sus primeros 200 clientes

La ciudad sigue incrementando su oferta gastronómica y, especialmente, de todo lo que tiene que ver con el universo de los desayunos y las meriendas. La última en llegar es Açaí Concept Caffé, especializada en bowls y bebidas saludables, elaboradas con auténtico açaí amazónico.

Así, para celebrar su apertura, los primeros 200 clientes podrán adquirir su producto estrella por el asequible precio de un euro. Será este miércoles, día 5 de noviembre -a las 17:00 horas- cuando se lleve a cabo esta promoción.

Así, en su quiosco de la planta baja de esta superficie comercial se podrán adquirir 200 mililitros de açaí a un euro, una oportunidad para descubrir este sabor amazónico que es tendencia en todo el mundo.

La carta de este nuevo espacio también incluye smoothies naturales, café, té matcha e incluso productos tradicionales de Portugal y Brasil como pasteles de nata y coxinhas.