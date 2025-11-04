Ofrecido por:
Petisquiño 2025 en Vigo: lista completa de tapas y bares que compiten en el concurso más famoso
El evento gastronómico se celebrará hasta el próximo 9 de noviembre en Vigo, con una gran final el 19 de noviembre en formato 'showcooking'
Las tapas son una parte fundamental de nuestra cultura. Compartir pequeñas porciones de comida acompañadas de una bebida es un hábito emblemático, que incluso se celebra con concursos.
Sin ir más lejos, Vigo acoge la nueva edición del Concurso de Tapas Petisquiño, en el que participan 32 locales con una amplia selección de propuestas saladas y dulces.
Tapas y bares de Vigo que compiten este 2025
El Concurso de Tapas Pestisquiño se celebrará hasta el próximo 9 de noviembre en Vigo, con una gran final el 19 de noviembre en formato showcooking.
Durante este evento gastronómico, los locales participantes servirán a todos sus clientes deliciosas tapas, tanto dulces como saladas, por un precio de 4 euros.
La votación popular será la que decida las puntuaciones en la primera fase, además de un jurado profesional que visitará los locales de incógnito. Los ocho mejor valorados pasarán a la final, donde cocinarán en directo ante un jurado que elegirá la Mejor Tapa de Vigo 2025.
Los participantes también optarán a otros premios: cuatro menciones a finalista, a la tapa más popular, el mejor maridaje, la mejor tapa elaborada con productos del mar, la tapa más larpeira y la tapa más riquiña.
Además, el ganador representará a Vigo en el campeonato autonómico Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia - Sete Cidades, Sete Sabores y, posteriormente, en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos que se celebrará en Madrid.
A continuación, te detallamos la lista completa de tapas y bares de Vigo que compiten este 2025 en el concurso más famoso:
A Retranca
-
Ubicación: San Vicente, 4 bajo
-
Tapa: Spicy Retranca
-
Horario: Martes de 14:00 a 15:30 horas; miércoles a sábado de 14:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:00 horas; domingo de 14:00 a 15:30 horas
-
Alérgenos: Crustáceos
As Lolas
-
Ubicación: Calle Zaragoza, 2
-
Tapa: Dim Sum Ó Caldeiro
-
Horario: Lunes a sábado de 12:00 a 13:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas
-
Alérgenos: Crustáceo
Áttica21 Vigo
-
Ubicación: Avenida de Samil, 15
-
Tapa: Falso ravioli de pulpo y espuma de queso San Simón y trufa
-
Horario: Lunes a domingo de 13:30 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas
-
Alérgenos: Gluten, huevo, lácteos, molusco y pescado
Bar Primavera
-
Ubicación: Ronda don Bosco, 17
-
Tapa: Milhoja de salmón con tartar de mango y salsa kimchi
-
Horario: martes a jueves de 20:00 a 22:00 horas; viernes a domingo de 13:00 a 14:30 horas y de 20:00 a 22:00 horas
-
Alérgenos: Pescado, huevo y gluten
Baruta Burger & Kitchen
-
Ubicación: Avenida García Barbón, 37
-
Tapa: Cumanagoto
-
Horario: lunes, martes y domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:30 horas; jueves de 20:00 a 22:30 horas; viernes de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:00 horas; y sábado de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas
-
Alérgenos: Lácteos, huevo y sulfitos
Bendito Nopal
-
Ubicación: Calle Luis Taboada, 6 bajo
-
Tapa: Taco Oaxaca
-
Horario: martes a sábado de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas
-
Alérgenos: Crustáceos
Buenavista Bar
-
Ubicación: Paseo de Alfonso XII, 9 bajo
-
Tapa: Fourella Brava
-
Horario: miércoles y jueves de 20:00 a 23:00 horas; viernes a domingo de 13:30 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas
-
Alérgenos: Lácteos, huevo, gluten y mostaza
Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo)
-
Ubicación: Calle Cánovas del Castillo, 1 CC A Laxe 1ª Planta
-
Tapa: Destakado
-
Horario: lunes a domingo de 20:30 a 02:30 horas
-
Alérgenos: Gluten, sulfitos, soja y crustáceo
Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo)
-
Ubicación: Calle Cánovas del Castillo, 1 CC A Laxe 1ª Planta
-
Tapa: Doce Nove-X
-
Horario: lunes a domingo de 20:30 a 02:30 horas
-
Alérgenos: Gluten, sulfitos, soja y crustáceos
Costera MX
-
Ubicación: Teófilo Llorente, 53
-
Tapa: La Chilakiller
-
Horario: martes a jueves de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas; viernes y sábado de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas
-
Alérgenos: Gluten, lácteos y huevo
-
Importante: El local permanecerá cerrado por vacaciones desde el 2 al 13 de noviembre
Costera MX
-
Ubicación: Teófilo Llorente, 53
-
Tapa: Cheescake de Elote
-
Horario: martes a jueves de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas; viernes y sábado de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas
-
Alérgenos: Gluten, lácteos y huevo
-
Importante: El local permanecerá cerrado por vacaciones desde el 2 al 13 de noviembre
El Continental 10
-
Ubicación: Calle Paragua, 10 bajo izquierda
-
Tapa: La Mechadita
-
Horario: Martes a jueves de 18:00 a 01:00 horas; viernes y sábado de 18:30 a 01:00 horas; domingo de 12:00 a 15:00 horas
-
Alérgenos: Moluscos, crustáceos, lácteos, soja, mostaza, frutos secos, cacahuetes, altramuces, pescado, huevo, gluten y sulfitos
El Estribo
-
Ubicación: Calle Ecuador, 10
-
Tapa: Polbo nun peito de millo ó tetilla con membrillo
-
Horario: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas; sábado de 20:00 a 23:30 horas
-
Alérgenos: Moluscos, lácteos y sulfitos
Hotel Axis
-
Ubicación: Calle María Berdiales, 22
-
Tapa: Mar y Tuétano
-
Horario: lunes a viernes de 13:30 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas; sábado de 13:30 a 15:30 horas
-
Alérgenos: Pescado y sulfitos
La Chilanga
-
Ubicación: Calle Ecuador, 48
-
Tapa: Taco arrachera flambeado con mezcal y migas de chicharrón
-
Horario: martes a jueves de 13:30 a 15:15 horas y de 20:30 a 23:00 horas; viernes y sábado de 13:30 a 15:30 horas y de 20:30 a 23:30 horas
-
Alérgenos: Gluten y lácteos
La Orensana
-
Ubicación: Avenida Fragoso, 55 bajo
-
Tapa: Orentako
-
Horario: miércoles a sábado de 12:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas; domingo de 12:30 a 16:00 horas
-
Alérgenos: Gluten y huevo (hay opción sin gluten)
La Pintxoteca
-
Ubicación: Calle Sombrereiros, 2 bajo
-
Tapa: Masa y choco
-
Horario: lunes a domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas
-
Alérgenos: Sulfitos, lácteos y moluscos
La Revoltosa
-
Ubicación: Calle Cruz Blanca, 5
-
Tapa: Jarrete al Alvariño
-
Horario: lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas; sábado de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas; domingo de 13:00 a 15:00 horas
-
Alérgenos: Lácteos y sulfitos
La Ruda
-
Ubicación: Johan Carballeira, 20 bajo
-
Tapa: Ría Fusión
-
Horario: miércoles a domingo de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas
-
Alérgenos: Pescado, huevo y gluten
La Tisquismiquis
-
Ubicación: Rúa da Laxe, 5
-
Tapa: Sardinbanqui
-
Horario: lunes a jueves de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas; viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 20:30 horas; sábado de 19:00 a 20:30 horas
-
Alérgenos: Lácteos y pescado
Los Dulces de Albita
-
Ubicación: Calle Luis Taboada, 14
-
Tapa: Berenjena Toast
-
Horario: Martes de 10:00 a 13:30 horas; miércoles a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas; sábado de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas; domingo de 10:30 a 14:00 horas
-
Alérgenos: Gluten, lácteos y frutos secos
Los Dulces de Albita
-
Ubicación: Calle Luis Taboada, 14
-
Tapa: Pecan Brownie
-
Horario: Martes de 10:00 a 13:30 horas; miércoles a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas; sábado de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas; domingo de 10:30 a 14:00 horas
-
Alérgenos: Gluten, huevo, lácteos, sulfitos y frutos secos
Lume de Carozo
-
Ubicación: Calle Joaquín Yáñez, 5
-
Tapa: Berenjena asada a la miel con sobrasada de calabizo y cremoso de burrata
-
Horario: Lunes a sábado de 13:00 a 15:00 horas y de 21:00 a 23:00 horas
-
Alérgenos: Lácteos y frutos secos
NH Colletion Vigo
-
Ubicación: Avenida García Barbón, 17-19
-
Tapa: Buñuelo de Bacalao
-
Horario: Lunes a domingo de 13:30 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas
-
Alérgenos: Gluten, pescado y huevo
Nikko Espacio Gastronómico
-
Ubicación: Calle México, 10
-
Tapa: Éche o Que Hay by Nikko
-
Horario: Martes a sábados de 21:00 a 22:30 horas
-
Alérgenos: Gluten, soja, trazas de mostaza y apio
Nikko Espacio Gastronómico
-
Ubicación: Calle México, 10
-
Tapa: Tarta Chizu
-
Horario: Martes a sábados de 21:00 a 22:30 horas
-
Alérgenos: Gluten, soja, huevo y lácteos
O Croque Cociña
-
Ubicación: Rúa do Pazo, 4 bajo
-
Tapa: Croqueta de cabrales, manzana y nueces sobre gelé de sidra
-
Horario: Lunes a jueves (excepto miércoles) de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas; viernes y sábado de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 23:00 horas; domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas
-
Alérgenos: Lácteos, huevo, gluten y frutos secos
O Croque Cociña
-
Ubicación: Rúa do Pazo, 4 bajo
-
Tapa: Arroz con leche a nuestra manera
-
Horario: Lunes a jueves (excepto miércoles) de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas; viernes y sábado de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 23:00 horas; domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas
-
Alérgenos: Lácteos
Paoutro
-
Ubicación: Calle Covadonga, 4
-
Tapa: Outromar
-
Horario: jueves a sábado de 19:30 a 23:30 horas
-
Alérgenos: Pescado, lácteos, gluten y huevo
Peregrinus Restaurante
-
Ubicación: Calle Urzáiz, 5
-
Tapa: Atlántico de Beasas
-
Horario: Lunes a sábado (excepto martes y miércoles) de 16:30 a 19:00 horas
-
Alérgenos: Gluten, pescados, lácteos y mostaza (opción sin gluten)
Pizzería Cosa Nostra
-
Ubicación: Teófilo Llorente, 63
-
Tapa: Bruchetta Cherry
-
Horario: Martes de 20:00 a 23:00 horas; miércoles a domingo de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 horas
-
Alérgenos: Lácteo y gluten
Platero's Burritos Tex-Mex
-
Ubicación: Plaza Constitución, 12
-
Tapa: Taco crujiente de pollo chipotle
-
Horario: lunes a domingo (excepto miércoles) de 13:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 22:30 horas
-
Alérgenos: Lácteos, soja, huevo, apio, mostaza, sulfitos y gluten
Ponzano Taberna Urbana
-
Ubicación: Calle Rosalía de Castro, 12
-
Tapa: Mar y Tierra de Bolsillo
-
Horario: Martes a sábado de 19:30 a 23:30 horas
-
Alérgenos: Lácteos, sulfitos, huevo y gluten
Sota
-
Ubicación: Calle Real, 10
-
Tapa: Nostalgia de Otoño
-
Horario: Miércoles y jueves de 20:00 a 00:00 horas; viernes y sábado de 20:00 a 01:00 horas; domingo de 12:00 a 16:00 horas
-
Alérgenos: Lácteos, huevo y sulfitos
Tragad'eira
-
Ubicación: Calle Santa Ana, 3
-
Tapa: Terra
-
Horario: Jueves a sábado de 20:00 a 22:00 horas
Valdevez
-
Ubicación: Calle San Bernardo, 4
-
Tapa: Polborete
-
Horario: Lunes a jueves de 13:30 a 15:15 horas y de 20:30 a 23:00 horas; viernes y sábado de 13:30 a 14:30 horas y lunes de 20:30 a 21:30 horas; domingo de 13:30 a 14:30 horas
-
Alérgenos: Moluscos, lácteos y sulfitos
Voltarei Restaurante (Taberna gallega)
-
Ubicación: Avenida García Barbón, 35 bajo
-
Tapa: Manoliño
-
Horario: Lunes, miércoles y jueves de 19:00 a 23:00 horas; viernes y sábado de 12:00 a 23:00 horas; domingo de 12:00 a 16:00 horas
-
Alérgenos: Pescado, huevo, gluten y lácteos