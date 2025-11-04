Propuestas del Concurso de Tapas Pestiquiño

Petisquiño 2025 en Vigo: lista completa de tapas y bares que compiten en el concurso más famoso

El evento gastronómico se celebrará hasta el próximo 9 de noviembre en Vigo, con una gran final el 19 de noviembre en formato 'showcooking'

Publicada

Las tapas son una parte fundamental de nuestra cultura. Compartir pequeñas porciones de comida acompañadas de una bebida es un hábito emblemático, que incluso se celebra con concursos.

Sin ir más lejos, Vigo acoge la nueva edición del Concurso de Tapas Petisquiño, en el que participan 32 locales con una amplia selección de propuestas saladas y dulces.

Tapas y bares de Vigo que compiten este 2025

El Concurso de Tapas Pestisquiño se celebrará hasta el próximo 9 de noviembre en Vigo, con una gran final el 19 de noviembre en formato showcooking.

Durante este evento gastronómico, los locales participantes servirán a todos sus clientes deliciosas tapas, tanto dulces como saladas, por un precio de 4 euros.

La votación popular será la que decida las puntuaciones en la primera fase, además de un jurado profesional que visitará los locales de incógnito. Los ocho mejor valorados pasarán a la final, donde cocinarán en directo ante un jurado que elegirá la Mejor Tapa de Vigo 2025.

Los participantes también optarán a otros premios: cuatro menciones a finalista, a la tapa más popular, el mejor maridaje, la mejor tapa elaborada con productos del mar, la tapa más larpeira y la tapa más riquiña.

Además, el ganador representará a Vigo en el campeonato autonómico Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia - Sete Cidades, Sete Sabores y, posteriormente, en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos que se celebrará en Madrid.

A continuación, te detallamos la lista completa de tapas y bares de Vigo que compiten este 2025 en el concurso más famoso:

A Retranca

Tapa de A Retranca

Tapa de A Retranca Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: San Vicente, 4 bajo

  • Tapa: Spicy Retranca

  • Horario: Martes de 14:00 a 15:30 horas; miércoles a sábado de 14:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:00 horas; domingo de 14:00 a 15:30 horas

  • Alérgenos: Crustáceos

As Lolas

Tapa de As Lolas

Tapa de As Lolas Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Zaragoza, 2

  • Tapa: Dim Sum Ó Caldeiro

  • Horario: Lunes a sábado de 12:00 a 13:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas

  • Alérgenos: Crustáceo

Áttica21 Vigo

Tapa de Áttica21 Vigo

Tapa de Áttica21 Vigo Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Avenida de Samil, 15

  • Tapa: Falso ravioli de pulpo y espuma de queso San Simón y trufa

  • Horario: Lunes a domingo de 13:30 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas

  • Alérgenos: Gluten, huevo, lácteos, molusco y pescado

Bar Primavera

Tapa de Bar Primavera

Tapa de Bar Primavera Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Ronda don Bosco, 17

  • Tapa: Milhoja de salmón con tartar de mango y salsa kimchi

  • Horario: martes a jueves de 20:00 a 22:00 horas; viernes a domingo de 13:00 a 14:30 horas y de 20:00 a 22:00 horas

  • Alérgenos: Pescado, huevo y gluten

Baruta Burger & Kitchen

Tapa de Baruta Burger & Kitchen

Tapa de Baruta Burger & Kitchen Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Avenida García Barbón, 37

  • Tapa: Cumanagoto

  • Horario: lunes, martes y domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:30 horas; jueves de 20:00 a 22:30 horas; viernes de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:00 horas; y sábado de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas

  • Alérgenos: Lácteos, huevo y sulfitos

Bendito Nopal

Tapa de Bendto Nopal

Tapa de Bendto Nopal Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Luis Taboada, 6 bajo

  • Tapa: Taco Oaxaca

  • Horario: martes a sábado de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas

  • Alérgenos: Crustáceos

Buenavista Bar

Tapa de Buenavista Bar

Tapa de Buenavista Bar Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Paseo de Alfonso XII, 9 bajo

  • Tapa: Fourella Brava

  • Horario: miércoles y jueves de 20:00 a 23:00 horas; viernes a domingo de 13:30 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas

  • Alérgenos: Lácteos, huevo, gluten y mostaza

Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo)

Tapa de Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo)

Tapa de Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo) Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Cánovas del Castillo, 1 CC A Laxe 1ª Planta

  • Tapa: Destakado

  • Horario: lunes a domingo de 20:30 a 02:30 horas

  • Alérgenos: Gluten, sulfitos, soja y crustáceo

Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo)

Tapa de Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo)

Tapa de Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo) Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Cánovas del Castillo, 1 CC A Laxe 1ª Planta

  • Tapa: Doce Nove-X

  • Horario: lunes a domingo de 20:30 a 02:30 horas

  • Alérgenos: Gluten, sulfitos, soja y crustáceos

Costera MX

Tapa de Costera MX

Tapa de Costera MX Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Teófilo Llorente, 53

  • Tapa: La Chilakiller

  • Horario: martes a jueves de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas; viernes y sábado de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas

  • Alérgenos: Gluten, lácteos y huevo

  • Importante: El local permanecerá cerrado por vacaciones desde el 2 al 13 de noviembre

Costera MX

Tapa de Costera MX

Tapa de Costera MX Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Teófilo Llorente, 53

  • Tapa: Cheescake de Elote

  • Horario: martes a jueves de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas; viernes y sábado de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas

  • Alérgenos: Gluten, lácteos y huevo

  • Importante: El local permanecerá cerrado por vacaciones desde el 2 al 13 de noviembre

El Continental 10

Tapa de El Continental 10

Tapa de El Continental 10 Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Paragua, 10 bajo izquierda

  • Tapa: La Mechadita

  • Horario: Martes a jueves de 18:00 a 01:00 horas; viernes y sábado de 18:30 a 01:00 horas; domingo de 12:00 a 15:00 horas

  • Alérgenos: Moluscos, crustáceos, lácteos, soja, mostaza, frutos secos, cacahuetes, altramuces, pescado, huevo, gluten y sulfitos

El Estribo

Tapa de El Estribo

Tapa de El Estribo Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Ecuador, 10

  • Tapa: Polbo nun peito de millo ó tetilla con membrillo

  • Horario: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas; sábado de 20:00 a 23:30 horas

  • Alérgenos: Moluscos, lácteos y sulfitos

Hotel Axis

  • Ubicación: Calle María Berdiales, 22

  • Tapa: Mar y Tuétano

  • Horario: lunes a viernes de 13:30 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas; sábado de 13:30 a 15:30 horas

  • Alérgenos: Pescado y sulfitos

La Chilanga

Tapa de La Chilanga

Tapa de La Chilanga Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Ecuador, 48

  • Tapa: Taco arrachera flambeado con mezcal y migas de chicharrón

  • Horario: martes a jueves de 13:30 a 15:15 horas y de 20:30 a 23:00 horas; viernes y sábado de 13:30 a 15:30 horas y de 20:30 a 23:30 horas

  • Alérgenos: Gluten y lácteos

La Orensana

Tapa de La Orensana

Tapa de La Orensana Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Avenida Fragoso, 55 bajo

  • Tapa: Orentako

  • Horario: miércoles a sábado de 12:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas; domingo de 12:30 a 16:00 horas

  • Alérgenos: Gluten y huevo (hay opción sin gluten)

La Pintxoteca

Tapa de La Pintxoteca

Tapa de La Pintxoteca Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Sombrereiros, 2 bajo

  • Tapa: Masa y choco

  • Horario: lunes a domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas

  • Alérgenos: Sulfitos, lácteos y moluscos

La Revoltosa

Tapa de La Revoltosa

Tapa de La Revoltosa Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Cruz Blanca, 5

  • Tapa: Jarrete al Alvariño

  • Horario: lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas; sábado de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas; domingo de 13:00 a 15:00 horas

  • Alérgenos: Lácteos y sulfitos

La Ruda

Tapa de La Ruda

Tapa de La Ruda Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Johan Carballeira, 20 bajo

  • Tapa: Ría Fusión

  • Horario: miércoles a domingo de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas

  • Alérgenos: Pescado, huevo y gluten

La Tisquismiquis

Tapa de La Tisquismiquis

Tapa de La Tisquismiquis Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Rúa da Laxe, 5

  • Tapa: Sardinbanqui

  • Horario: lunes a jueves de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas; viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 20:30 horas; sábado de 19:00 a 20:30 horas

  • Alérgenos: Lácteos y pescado

Los Dulces de Albita

Tapa de Los Dulces de Albita

Tapa de Los Dulces de Albita Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Luis Taboada, 14

  • Tapa: Berenjena Toast

  • Horario: Martes de 10:00 a 13:30 horas; miércoles a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas; sábado de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas; domingo de 10:30 a 14:00 horas

  • Alérgenos: Gluten, lácteos y frutos secos

Los Dulces de Albita

Tapa de Los Dulces de Albita

Tapa de Los Dulces de Albita Shutterstock

  • Ubicación: Calle Luis Taboada, 14

  • Tapa: Pecan Brownie

  • Horario: Martes de 10:00 a 13:30 horas; miércoles a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas; sábado de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas; domingo de 10:30 a 14:00 horas

  • Alérgenos: Gluten, huevo, lácteos, sulfitos y frutos secos

Lume de Carozo

Tapa de Lume de Carozo

Tapa de Lume de Carozo Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Joaquín Yáñez, 5

  • Tapa: Berenjena asada a la miel con sobrasada de calabizo y cremoso de burrata

  • Horario: Lunes a sábado de 13:00 a 15:00 horas y de 21:00 a 23:00 horas

  • Alérgenos: Lácteos y frutos secos

NH Colletion Vigo

Tapa de NH Colletion Vigo

Tapa de NH Colletion Vigo Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Avenida García Barbón, 17-19

  • Tapa: Buñuelo de Bacalao

  • Horario: Lunes a domingo de 13:30 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas

  • Alérgenos: Gluten, pescado y huevo

Nikko Espacio Gastronómico

Tapa de Nikko Espacio Gastronómico

Tapa de Nikko Espacio Gastronómico Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle México, 10

  • Tapa: Éche o Que Hay by Nikko

  • Horario: Martes a sábados de 21:00 a 22:30 horas

  • Alérgenos: Gluten, soja, trazas de mostaza y apio

Nikko Espacio Gastronómico

Tapa de Nikko Espacio Gastronómico

Tapa de Nikko Espacio Gastronómico Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle México, 10

  • Tapa: Tarta Chizu

  • Horario: Martes a sábados de 21:00 a 22:30 horas

  • Alérgenos: Gluten, soja, huevo y lácteos

O Croque Cociña

  • Ubicación: Rúa do Pazo, 4 bajo

  • Tapa: Croqueta de cabrales, manzana y nueces sobre gelé de sidra

  • Horario: Lunes a jueves (excepto miércoles) de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas; viernes y sábado de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 23:00 horas; domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas

  • Alérgenos: Lácteos, huevo, gluten y frutos secos

O Croque Cociña

  • Ubicación: Rúa do Pazo, 4 bajo

  • Tapa: Arroz con leche a nuestra manera

  • Horario: Lunes a jueves (excepto miércoles) de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas; viernes y sábado de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 23:00 horas; domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas

  • Alérgenos: Lácteos

Paoutro

Tapa de Paoutro

Tapa de Paoutro Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Covadonga, 4

  • Tapa: Outromar

  • Horario: jueves a sábado de 19:30 a 23:30 horas

  • Alérgenos: Pescado, lácteos, gluten y huevo

Peregrinus Restaurante

Tapa de Peregrinus Restaurante

Tapa de Peregrinus Restaurante Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Urzáiz, 5

  • Tapa: Atlántico de Beasas

  • Horario: Lunes a sábado (excepto martes y miércoles) de 16:30 a 19:00 horas

  • Alérgenos: Gluten, pescados, lácteos y mostaza (opción sin gluten)

Pizzería Cosa Nostra

Tapa de Pizzería Cosa Nostra

Tapa de Pizzería Cosa Nostra

  • Ubicación: Teófilo Llorente, 63

  • Tapa: Bruchetta Cherry

  • Horario: Martes de 20:00 a 23:00 horas; miércoles a domingo de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 horas

  • Alérgenos: Lácteo y gluten

Platero's Burritos Tex-Mex

Tapa de Platero's Burritos Tex-Mex

Tapa de Platero's Burritos Tex-Mex Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Plaza Constitución, 12

  • Tapa: Taco crujiente de pollo chipotle

  • Horario: lunes a domingo (excepto miércoles) de 13:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 22:30 horas

  • Alérgenos: Lácteos, soja, huevo, apio, mostaza, sulfitos y gluten

Ponzano Taberna Urbana

Tapa de Ponzano Taberna Urbana

Tapa de Ponzano Taberna Urbana Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Rosalía de Castro, 12

  • Tapa: Mar y Tierra de Bolsillo

  • Horario: Martes a sábado de 19:30 a 23:30 horas

  • Alérgenos: Lácteos, sulfitos, huevo y gluten

Sota

Tapa de Sota

Tapa de Sota Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle Real, 10

  • Tapa: Nostalgia de Otoño

  • Horario: Miércoles y jueves de 20:00 a 00:00 horas; viernes y sábado de 20:00 a 01:00 horas; domingo de 12:00 a 16:00 horas

  • Alérgenos: Lácteos, huevo y sulfitos

Tragad'eira

  • Ubicación: Calle Santa Ana, 3

  • Tapa: Terra

  • Horario: Jueves a sábado de 20:00 a 22:00 horas

Valdevez

Tapa de Valdevez

Tapa de Valdevez Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Calle San Bernardo, 4

  • Tapa: Polborete

  • Horario: Lunes a jueves de 13:30 a 15:15 horas y de 20:30 a 23:00 horas; viernes y sábado de 13:30 a 14:30 horas y lunes de 20:30 a 21:30 horas; domingo de 13:30 a 14:30 horas

  • Alérgenos: Moluscos, lácteos y sulfitos

Voltarei Restaurante (Taberna gallega)

Tapa de Voltarei Restaurante (Taberna gallega)

Tapa de Voltarei Restaurante (Taberna gallega) Concurso de Tapas Petisquiño

  • Ubicación: Avenida García Barbón, 35 bajo

  • Tapa: Manoliño

  • Horario: Lunes, miércoles y jueves de 19:00 a 23:00 horas; viernes y sábado de 12:00 a 23:00 horas; domingo de 12:00 a 16:00 horas

  • Alérgenos: Pescado, huevo, gluten y lácteos