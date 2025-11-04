Petisquiño 2025 en Vigo: lista completa de tapas y bares que compiten en el concurso más famoso

Propuestas del Concurso de Tapas Pestiquiño Concurso de Tapas Petisquiño

Las tapas son una parte fundamental de nuestra cultura. Compartir pequeñas porciones de comida acompañadas de una bebida es un hábito emblemático, que incluso se celebra con concursos.

Sin ir más lejos, Vigo acoge la nueva edición del Concurso de Tapas Petisquiño, en el que participan 32 locales con una amplia selección de propuestas saladas y dulces.

Tapas y bares de Vigo que compiten este 2025

El Concurso de Tapas Pestisquiño se celebrará hasta el próximo 9 de noviembre en Vigo, con una gran final el 19 de noviembre en formato showcooking.

Durante este evento gastronómico, los locales participantes servirán a todos sus clientes deliciosas tapas, tanto dulces como saladas, por un precio de 4 euros.

La votación popular será la que decida las puntuaciones en la primera fase, además de un jurado profesional que visitará los locales de incógnito. Los ocho mejor valorados pasarán a la final, donde cocinarán en directo ante un jurado que elegirá la Mejor Tapa de Vigo 2025.

Los participantes también optarán a otros premios: cuatro menciones a finalista, a la tapa más popular, el mejor maridaje, la mejor tapa elaborada con productos del mar, la tapa más larpeira y la tapa más riquiña.

Además, el ganador representará a Vigo en el campeonato autonómico Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia - Sete Cidades, Sete Sabores y, posteriormente, en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos que se celebrará en Madrid.

A continuación, te detallamos la lista completa de tapas y bares de Vigo que compiten este 2025 en el concurso más famoso:

A Retranca

Tapa de A Retranca Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: San Vicente, 4 bajo

Tapa: Spicy Retranca

Horario: Martes de 14:00 a 15:30 horas; miércoles a sábado de 14:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:00 horas; domingo de 14:00 a 15:30 horas

Alérgenos: Crustáceos

As Lolas

Tapa de As Lolas Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Zaragoza, 2

Tapa: Dim Sum Ó Caldeiro

Horario: Lunes a sábado de 12:00 a 13:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas

Alérgenos: Crustáceo

Áttica21 Vigo

Tapa de Áttica21 Vigo Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Avenida de Samil, 15

Tapa: Falso ravioli de pulpo y espuma de queso San Simón y trufa

Horario: Lunes a domingo de 13:30 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas

Alérgenos: Gluten, huevo, lácteos, molusco y pescado

Bar Primavera

Tapa de Bar Primavera Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Ronda don Bosco, 17

Tapa: Milhoja de salmón con tartar de mango y salsa kimchi

Horario: martes a jueves de 20:00 a 22:00 horas; viernes a domingo de 13:00 a 14:30 horas y de 20:00 a 22:00 horas

Alérgenos: Pescado, huevo y gluten

Baruta Burger & Kitchen

Tapa de Baruta Burger & Kitchen Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Avenida García Barbón, 37

Tapa: Cumanagoto

Horario: lunes, martes y domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:30 horas; jueves de 20:00 a 22:30 horas; viernes de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:00 horas; y sábado de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas

Alérgenos: Lácteos, huevo y sulfitos

Bendito Nopal

Tapa de Bendto Nopal Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Luis Taboada, 6 bajo

Tapa: Taco Oaxaca

Horario: martes a sábado de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas

Alérgenos: Crustáceos

Buenavista Bar

Tapa de Buenavista Bar Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Paseo de Alfonso XII, 9 bajo

Tapa: Fourella Brava

Horario: miércoles y jueves de 20:00 a 23:00 horas; viernes a domingo de 13:30 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas

Alérgenos: Lácteos, huevo, gluten y mostaza

Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo)

Tapa de Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo) Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Cánovas del Castillo, 1 CC A Laxe 1ª Planta

Tapa: Destakado

Horario: lunes a domingo de 20:30 a 02:30 horas

Alérgenos: Gluten, sulfitos, soja y crustáceo

Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo)

Tapa de Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo) Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Cánovas del Castillo, 1 CC A Laxe 1ª Planta

Tapa: Doce Nove-X

Horario: lunes a domingo de 20:30 a 02:30 horas

Alérgenos: Gluten, sulfitos, soja y crustáceos

Costera MX

Tapa de Costera MX Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Teófilo Llorente, 53

Tapa: La Chilakiller

Horario: martes a jueves de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas; viernes y sábado de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas

Alérgenos: Gluten, lácteos y huevo

Importante: El local permanecerá cerrado por vacaciones desde el 2 al 13 de noviembre

Costera MX

Tapa de Costera MX Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Teófilo Llorente, 53

Tapa: Cheescake de Elote

Horario: martes a jueves de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas; viernes y sábado de 14:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas

Alérgenos: Gluten, lácteos y huevo

Importante: El local permanecerá cerrado por vacaciones desde el 2 al 13 de noviembre

El Continental 10

Tapa de El Continental 10 Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Paragua, 10 bajo izquierda

Tapa: La Mechadita

Horario: Martes a jueves de 18:00 a 01:00 horas; viernes y sábado de 18:30 a 01:00 horas; domingo de 12:00 a 15:00 horas

Alérgenos: Moluscos, crustáceos, lácteos, soja, mostaza, frutos secos, cacahuetes, altramuces, pescado, huevo, gluten y sulfitos

El Estribo

Tapa de El Estribo Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Ecuador, 10

Tapa: Polbo nun peito de millo ó tetilla con membrillo

Horario: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas; sábado de 20:00 a 23:30 horas

Alérgenos: Moluscos, lácteos y sulfitos

Hotel Axis

Ubicación: Calle María Berdiales, 22

Tapa: Mar y Tuétano

Horario: lunes a viernes de 13:30 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas; sábado de 13:30 a 15:30 horas

Alérgenos: Pescado y sulfitos

La Chilanga

Tapa de La Chilanga Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Ecuador, 48

Tapa: Taco arrachera flambeado con mezcal y migas de chicharrón

Horario: martes a jueves de 13:30 a 15:15 horas y de 20:30 a 23:00 horas; viernes y sábado de 13:30 a 15:30 horas y de 20:30 a 23:30 horas

Alérgenos: Gluten y lácteos

La Orensana

Tapa de La Orensana Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Avenida Fragoso, 55 bajo

Tapa: Orentako

Horario: miércoles a sábado de 12:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas; domingo de 12:30 a 16:00 horas

Alérgenos: Gluten y huevo (hay opción sin gluten)

La Pintxoteca

Tapa de La Pintxoteca Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Sombrereiros, 2 bajo

Tapa: Masa y choco

Horario: lunes a domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas

Alérgenos: Sulfitos, lácteos y moluscos

La Revoltosa

Tapa de La Revoltosa Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Cruz Blanca, 5

Tapa: Jarrete al Alvariño

Horario: lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas; sábado de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas; domingo de 13:00 a 15:00 horas

Alérgenos: Lácteos y sulfitos

La Ruda

Tapa de La Ruda Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Johan Carballeira, 20 bajo

Tapa: Ría Fusión

Horario: miércoles a domingo de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas

Alérgenos: Pescado, huevo y gluten

La Tisquismiquis

Tapa de La Tisquismiquis Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Rúa da Laxe, 5

Tapa: Sardinbanqui

Horario: lunes a jueves de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas; viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 20:30 horas; sábado de 19:00 a 20:30 horas

Alérgenos: Lácteos y pescado

Los Dulces de Albita

Tapa de Los Dulces de Albita Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Luis Taboada, 14

Tapa: Berenjena Toast

Horario: Martes de 10:00 a 13:30 horas; miércoles a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas; sábado de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas; domingo de 10:30 a 14:00 horas

Alérgenos: Gluten, lácteos y frutos secos

Los Dulces de Albita

Tapa de Los Dulces de Albita Shutterstock

Ubicación: Calle Luis Taboada, 14

Tapa: Pecan Brownie

Horario: Martes de 10:00 a 13:30 horas; miércoles a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas; sábado de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas; domingo de 10:30 a 14:00 horas

Alérgenos: Gluten, huevo, lácteos, sulfitos y frutos secos

Lume de Carozo

Tapa de Lume de Carozo Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Joaquín Yáñez, 5

Tapa: Berenjena asada a la miel con sobrasada de calabizo y cremoso de burrata

Horario: Lunes a sábado de 13:00 a 15:00 horas y de 21:00 a 23:00 horas

Alérgenos: Lácteos y frutos secos

NH Colletion Vigo

Tapa de NH Colletion Vigo Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Avenida García Barbón, 17-19

Tapa: Buñuelo de Bacalao

Horario: Lunes a domingo de 13:30 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas

Alérgenos: Gluten, pescado y huevo

Nikko Espacio Gastronómico

Tapa de Nikko Espacio Gastronómico Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle México, 10

Tapa: Éche o Que Hay by Nikko

Horario: Martes a sábados de 21:00 a 22:30 horas

Alérgenos: Gluten, soja, trazas de mostaza y apio

Nikko Espacio Gastronómico

Tapa de Nikko Espacio Gastronómico Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle México, 10

Tapa: Tarta Chizu

Horario: Martes a sábados de 21:00 a 22:30 horas

Alérgenos: Gluten, soja, huevo y lácteos

O Croque Cociña

Ubicación: Rúa do Pazo, 4 bajo

Tapa: Croqueta de cabrales, manzana y nueces sobre gelé de sidra

Horario: Lunes a jueves (excepto miércoles) de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas; viernes y sábado de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 23:00 horas; domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas

Alérgenos: Lácteos, huevo, gluten y frutos secos

O Croque Cociña

Ubicación: Rúa do Pazo, 4 bajo

Tapa: Arroz con leche a nuestra manera

Horario: Lunes a jueves (excepto miércoles) de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas; viernes y sábado de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 23:00 horas; domingo de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas

Alérgenos: Lácteos

Paoutro

Tapa de Paoutro Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Covadonga, 4

Tapa: Outromar

Horario: jueves a sábado de 19:30 a 23:30 horas

Alérgenos: Pescado, lácteos, gluten y huevo

Peregrinus Restaurante

Tapa de Peregrinus Restaurante Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Urzáiz, 5

Tapa: Atlántico de Beasas

Horario: Lunes a sábado (excepto martes y miércoles) de 16:30 a 19:00 horas

Alérgenos: Gluten, pescados, lácteos y mostaza (opción sin gluten)

Pizzería Cosa Nostra

Tapa de Pizzería Cosa Nostra

Ubicación: Teófilo Llorente, 63

Tapa: Bruchetta Cherry

Horario: Martes de 20:00 a 23:00 horas; miércoles a domingo de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 horas

Alérgenos: Lácteo y gluten

Platero's Burritos Tex-Mex

Tapa de Platero's Burritos Tex-Mex Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Plaza Constitución, 12

Tapa: Taco crujiente de pollo chipotle

Horario: lunes a domingo (excepto miércoles) de 13:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 22:30 horas

Alérgenos: Lácteos, soja, huevo, apio, mostaza, sulfitos y gluten

Ponzano Taberna Urbana

Tapa de Ponzano Taberna Urbana Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Rosalía de Castro, 12

Tapa: Mar y Tierra de Bolsillo

Horario: Martes a sábado de 19:30 a 23:30 horas

Alérgenos: Lácteos, sulfitos, huevo y gluten

Sota

Tapa de Sota Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle Real, 10

Tapa: Nostalgia de Otoño

Horario: Miércoles y jueves de 20:00 a 00:00 horas; viernes y sábado de 20:00 a 01:00 horas; domingo de 12:00 a 16:00 horas

Alérgenos: Lácteos, huevo y sulfitos

Tragad'eira

Ubicación: Calle Santa Ana, 3

Tapa: Terra

Horario: Jueves a sábado de 20:00 a 22:00 horas

Valdevez

Tapa de Valdevez Concurso de Tapas Petisquiño

Ubicación: Calle San Bernardo, 4

Tapa: Polborete

Horario: Lunes a jueves de 13:30 a 15:15 horas y de 20:30 a 23:00 horas; viernes y sábado de 13:30 a 14:30 horas y lunes de 20:30 a 21:30 horas; domingo de 13:30 a 14:30 horas

Alérgenos: Moluscos, lácteos y sulfitos

Voltarei Restaurante (Taberna gallega)

Tapa de Voltarei Restaurante (Taberna gallega) Concurso de Tapas Petisquiño