Ya es Navidad en Vigo: Los turrones más 'surrealistas' ocupan sus estantes de Príncipe

Es uno de los clásicos que nació casi al tiempo que la fama de la Navidad de Vigo. La Formigueta, la turronería del artesano "surrealista" Antonio José Vega, abrió sus puertas esta mañana en el número 22 de la rúa do Príncipe, y allí estará hasta que se apaguen las luces e, incluso, "un poco más".

El obrador del maestro turronero, también ubicado en la ciudad olívica, se puso a funcionar hace una semana para ofrecer a vigueses y visitantes los sabores más experimentales en las tabletas de turrón. Ahora mismo, las estanterías de este local temporal del paseo ofrecen más de un centenar de sabores distintos: de Kinder Bueno, Queso de Arzúa, Conguitos u otras muchas opciones. Pero se irán incorporando más hasta los 250 previstos.

Una de las principales novedades o, mejor dicho, innovaciones, es el turrón de manzana golden gallega con miel de Baiona y canela. "Es una súper novedad este año. Ha salido un turrón con un aroma increíble", cuenta Antonio José. "Es una de las novedades, pero habrá varias", anota. Precisamente, el turrón "estrella" se conocerá en el transcurso de las semanas y tiene que ver con la lluvia o choiva en gallego.

Algunos sabores en La Formigueta para la Navidad 2025 en Vigo. Treintayseis

Antonio José asegura que la clientela se lanza a comprar lo diferente: "El de pulpo a la gallega se vende muy bien, el de las Islas Cíes que sacamos el año pasado, también... Se vende todo lo tradicional, eso sale solo, pero la gente viene a buscar opciones con las que poder sorprender en la mesa", remarca el turronero.

La Formigueta estará abierta de lunes a sábado, de 10:00 horas a 22:00 horas, y, una vez se enciendan las luces, de lunes a lunes. Además, este año, la previsión es mantener este rincón abierto hasta el apagado del alumbrado y prolongarlo un poco más, tal y como avanzó Antonio José.