La turronería de Vigo abre con novedades: "No hay nadie en el mundo que lo haga"
La Formigueta, marca creada por Antonio José Vega, incorporará 50 variedades de turrón más que el año pasado a su tienda temporal de Príncipe: "Vigo es un cliente muy fiel. Estamos muy contentos de estar aquí"
No importa el "veroño", en Vigo ya es Navidad: Los miles de arcos luminosos y motivos navideños ya ocupan buena parte de las calles de la ciudad olívica y, además, los "míticos" de esta festividad viguesa comienzan a tomar posiciones.
Es el caso de La Formigueta, la tienda temporal de turrones del Paseo de Príncipe que, un año más -y ya son siete- volverá a ofrecer todo tipo de sabores y especialidades hechas turrón. Antonio José Vega, artífice de este proyecto y artesano surrealista turronero, promete impresionar: "Os voy a dejar destacar un nombre que es el de choiva -lluvia en gallego-. Me gustaría que, con esta palabra, empezásemos a pensar en '¿qué va a hacer este loco?'", cuenta Antonio José, entre risas. "Es una de las novedades y no hay nadie en el mundo que lo haga", añade generando expectación.
En lo tocante a las variedades de turrón que se expondrán en el número 22 de Príncipe, La Formigueta sumará 50 a las 200 que propuso el año pasado. "Vamos a hacer cosas muy surrealistas y muy diferentes este año", remarca el artesano.
Antonio José está contento con la acogida de su proyecto en la Navidad de Vigo: "Gracias a Dios cada año crecemos un poquito más. Hemos dado pequeños saltos", remarcó el artesano. "Estamos muy contentos de estar en Príncipe. Lo bueno que tiene Vigo es que un amigo trae a otro amigo, y un familiar trae a otro familiar. Vigo es un cliente muy fiel y yo estoy muy orgulloso de Vigo", concluye Antonio José.