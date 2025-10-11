O Porriño (Pontevedra) celebra la VII Feira do Pan con música, baile y gastronomía

O Porriño celebra un año más su Feira do Pan que este 2025 llega a la séptima edición. La plaza Arquitecto Antonio Palacios se convierte así en el escenario de un evento que celebra 400 años de tradición con música, baile y gastronomía.

El alcalde de la localidad, Alejandro Lorenzo, fue el encargado de inaugurar la feria este sábado, en una apertura con referencias a la cultura y la memoria colectiva y con la representación de Regueifa de voda, una antigua danza gallega que simboliza la unión y celebración.

La Asociación Cultural Sadeo fue la encargada de la puesta en escena con un recorrido por la tradición gallega y recuperando un baile de pareja en el que la bailadora porta sobre su cabeza una bola de Pan do Porriño ya que, como dice la tradición, si la bola cae al suelo es señal de mal augurio para la pareja.

El baile fue recogido en San Salvador de Pedreiro, en Santa Comba, por los artistas Xisco Feijóo y Leni Pérez.

Por su parte, el regidor puso en valor durante la apertura el significado de esta feria y la tradición panadera de O Porriño, una tradición que comenzó en el siglo XVII con las fábricas de pan para abastecer al ejército ubicado en la antigua provincia de Tui.

"O Pan do Porriño non é só un produto, é parte da nosa historia e da nosa forma de entender a vida. Temos un pan que conta con má is de catro séculos de historia, documentado desde 1604, e iso é un patrimonio que debemosprotexer e dar a coñecer", declaró, con unas palabras de agradecimiento al gremio por "manter vivo este oficio, por seguir elaborando un produto artesán que nos representa dentro e fóra de Galicia".

La programación continuó con un showcooking con degustaciones a cargo de Coque Fariña. Desde las 13:30 horas tendrá lugar una tradicional feria con una comida popular de pulpo y cerdo al espeto.

Por la tarde actuará el DJ Mus y desde las 17:00 horas habrá un taller infantil de elaboración de pan. A las 18:30 horas tendrá lugar una degustación con productos con Denominación de Orixe de Galicia a cargo de Salomé Beiroa. La jornada terminará con la actuación de La Patrulla.

Durante todo el día habrá puestos de venta de la Asociación de Panadeiros do Porriño.