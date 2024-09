Los 10 restaurantes mejor valorados de Vigo para saborear la vuelta a la rutina

El verano ha llegado a su fin, pero la vuelta a la rutina no tiene por qué significar el fin de la diversión. Si eres un amante de la buena mesa, este es el momento perfecto para explorar el vibrante callejero gastronómico de Vigo, una ciudad cuya oferta culinaria es tan variada como exquisita. Desde los clásicos y acogedores bares de tapas hasta los más exclusivos restaurantes galardonados con Estrella Michelin, sin olvidarnos de las propuestas más internacionales, la ciudad Olívica tiene un lugar único para todos los paladares.

En esta breve guía gastronómica te presentamos una selección con algunos de los restaurantes mejor valorados por los comensales y usuarios de TripAdvisor. Cada uno de ellos promete una experiencia de lo más especial, ya sea por la calidad de su cocina, su ambiente o incluso su atención al detalle. Y tú, ¿qué restaurante añadirías a esta clasificación?

La Hacienda de Machado

Carnes a la espada La Hacienda de Machado Vigo

Ubicado en las entrañas de la playa de Samil, los amantes de la carne encontrarán en La Hacienda de Machado su particular paraíso gastronómico. Este restaurante vigués ofrece al comensal la experiencia única de un asador brasileño cuya especialidad es la carne a la espada. La carta del espacio presenta cuatro tipos de menús diferentes que giran en torno a este producto protagonista, con hasta 14 tipos de carnes de res, cerdo, pollo y pavo que son maduradas en su jugo, condimentadas con sal gruesa y preparadas a la parrilla en espadas de acero. También disponen de otros entrantes, recetas y postres que ponen el broche de oro a cada comida o velada.

Zebú

Distintos platos del restaurante Zebú en Vigo Zebú Vigo

Una gastronomía exquisita, una decoración cuidada y una atención excelente son las tres máximas del proyecto de Zebú, ubicado en el número 18 de la Calle Arenal. Este restaurante-asador vigués se encuentra especializado en los mejores productos del mar y la tierra cocinados a la brasa, aplicando a dichas materias primas unas técnicas de alta cocina y sobremesas lentas para crear una experiencia culinaria de lo más valorada en la ciudad Olívica.

Detapaencepa

Espacio y platos en el restaurante vigués Detapaencepa Vigo

La cocina creativa y tradicional encuentra una fusión muy especial entre las calles de Vigo, en un restaurante-vinoteca conocido como Detapaencepa y destacado por la Guía Michelin. Este proyecto gastronómico vigués alberga dos espacios diferentes bajo un mismo techo y concepto: con una planta baja dedicada a un ambiente más informal y una parte alta en la que predomina el ambiente íntimo y tranquilo perfecto para las ocasiones más especiales. Disponen tanto de menús gastronómicos como carta apta para celíacos en la que destacan los mejores platos del mar y la tierra. Además, la bodega del espacio es otro de los grandes atractivos de este restaurante, cuyos maridajes ponen el broche de oro a una experiencia para disfrutar con todos los sentidos.

The Othilio Bar

Interior del restaurante The Othilio Bar Vigo

Enmarcado en pleno centro de la ciudad Olívica, The Othilio Bar es uno de los grandes destacados entre los restaurantes que dedican su tiempo y cocina a la mejor gastronomía gallega y de mercado. En la carta del espacio destacan las recetas elaboradas a base de productos de la mejor calidad, con materias primas del mar, el huerto y la tierra que son cocinadas siempre aplicando un toque de vanguardia y creatividad. En definitiva: una propuesta fresca, actual y repleta de sabor que logra conquistar a paladares más exigentes.

Casa Marco

Modernidad y tradición en Vigo Casa Marco Vigo

Casa Marco es uno de los restaurantes más emblemáticos y conocidos de Vigo. Un templo gastronómico donde la cocina tradicional gallega se fusiona con pinceladas de vanguardia para ofrecer una propuesta única en la ciudad. La carta habitual del espacio está basada en los productos de la tierra y los mares de Galicia, en una gastronomía de mercado que da forma a unos platos capaces de conquistar a los paladares más exquisitos. Además, los comensales más dulceros también están de suerte porque en este restaurante los helados y postres artesanos son una de las grandes especialidades de la casa.

Maruja Limón

Restaurante Maruja Limón en Vigo Maruja Limón Vigo

La cocina de autor de Rafa Centeno e Inés Abril se ha convertido en la favorita de muchos comensales que llegan a Vigo para disfrutar de la mejor gastronomía local. Galardonado con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, Maruja Limón constituye toda una experiencia culinaria de primera calidad basada en "una cocina gallega que se actualiza y se vuelve divertida". Sin lugar a dudas, una auténtica dicotomía de sabores, aromas y texturas capaz de despertar emociones y conquistar paladares.

Rokuseki

Rokuseki Cedida Vigo

Rokuseki es un viaje culinario al Japón más auténtico sin la necesidad de salir de Vigo. Este proyecto enclavado en la Rúa do Canceleiro se encuentra especializado en la preciada carne de wagyu así como en los secretos de la barbacoa tradicional japonesa. El restaurante vigués ofrece una carta original basada en las recetas del país nipón, con un menú degustación que será un placer para cualquier amante de la buena carne. Además, desde Rokuseki asegura los comensales la oportunidad de "experimentar el auténtico ritual de yakiniku con el shichirrín o cuenco de barro, sus tiempos o su tradicional vajilla", lo que lo convierte en una experiencia realmente única en la ciudad Olívica.

La Urbana

Hamburguesas de autor de La Urbana La Urbana Vigo

La Urbana se erige como el templo de las hamburguesas en el corazón de la Rúa de Rosalía de Castro, aunque también disponen de locales en Lugo y Santiago de Compostela. El espacio vigués presume de una amplia carta de hamburguesas de autor y artesanas, con opciones sin gluten y veganas para que todos los públicos puedan disfrutar de sus elaboraciones. A la oferta de burgers se suma también un recetario de entrantes variados, gastronomía entrepanes, ensaladas y postres de la casa que ponen la nota dulce a esta experiencia gastro-callejera en Vigo.

Niño Corvo

La cocina "sin vergüenza" de Niño Corvo Niño Corvo Vigo

Otro de los grandes destacados vigueses en TripAdvisor es Niño Corvo, un restaurante que se define a sí mismos como un lugar "de comida sin vergüenza con producto gallego y de calidad". De carácter acogedor y familiar, el local vigués presenta una carta amplia y sorprendente de carácter creativo y basada en la cocina de mercado. Las elaboraciones de Niño Corvo fusionan lo mejor de la gastronomía de Galicia con las recetas, técnicas o sabores típicos de otros rincones del mundo, entre ellos Asia o América. Además, la bodega del restaurante también juega un papel fundamental dentro del proyecto y supone el maridaje perfecto para cada plato.

Morrofino Taberna

Tradición y vanguardia Morrofino Taberna Vigo

En plena Rúa Serafín Avendaño se oculta otro de los place to be de la ciudad Olívica: un restaurante-taberna destacado por la Guía Michelin (en la categoría de bib Gourmand) que no deja de ganar adeptos con su interesante propuesta gastronómica. En este espacio de estética urbana bautizado como Morrofino, la cocina abierta tras la barra permite a los comensales formar parte de la experiencia culinaria de principio a fin. De sus fogones salen recetas modernas y divertidas, con pinceladas creativas y detalles del street food que sorprenden por respetar los sabores de la cocina más tradicional. En carta destacan también sus menús degustación: Origen y Morrofino, cada uno de ellos con fusiones sorprendentes que suelen tener como base las cocinas de otros países.