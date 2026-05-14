El pueblo marinero donde comer las mejores almejas del mundo: desde su puerto llegas a una isla repleta de laureles

Carril, parroquia marinera de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), está considerada uno de los grandes templos de la almeja en Galicia. Esta localidad tiene gran tradición marisquera, donde el mar y la gastronomía forman su identidad desde hace siglos.

El marisco ocupa un lugar privilegiado en la cocina gallega, pero en Carril las almejas son de otro nivel. Ya hacia 1750, este puerto era uno de los más importantes de Galicia y hoy sigue homenajeando a su producto estrella con la Festa da Ameixa de Carril, de Interés Turístico de Galicia desde 2014 y dedicada a este gran manjar.

Carril, el paraíso de las almejas

Festa da Ameixa Carril, en su edición 16 turismo.gal

Las almejas de Carril, cultivadas en la ría de Arousa, están consideradas entre las más apreciadas de Galicia por su sabor intenso y su carne jugosa. Este marisco, muy ligado a la tradición marinera de la zona, destaca por su calidad y por el cuidado de su cultivo, protegido además por la Denominación de Origen Protegida(DOP) "Almeja de Carril", que garantiza su procedencia y sus estándares de calidad.

Entre las variedades se encuentra la almeja fina y la almeja babosa. La fina destaca por su sabor más intenso a mar, su textura delicada y su gran jugosidad, mientras que la babosa, de menor tamaño, ofrece un sabor más suave y una textura más melosa.

Las almejas de Carril pueden prepararse de diferentes formas, como al limón, al ajillo o a la marinera, entre otras, siendo esta última opción un clásico de la cocina gallega y donde la clave está en hacer una buena salsa, además de cocinar bien las almejas para que no pierdan su exquisito sabor.

Tanta importancia tiene este marisco en la localidad, que todos los años desde 1992, durante el mes de agosto, se realiza una fiesta en su honor: A Festa da Ameixa de Carril, la oportunidad perfecta para degustar este manjar acompañado de una buena copa de vino blanco.

Desde Carril a la Isla de Cortegada

Isla de Cortegada, ría de Arousa Turismo Rías Baixas

Justo enfrente de Carril se encuentra la preciosa Illa de Cortegada, uno de los tesoros naturales del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia, junto a Cíes, Sálvora y Ons.

El archipiélago formado en torno a Cortegada es el de menor extensión de todo el Parque, con apenas 190 hectáreas de las que únicamente 43,5 son terrestres, que a su vez se dividen en cuatro partes: además de Cortegada, las islas Malveiras, Briñas y el islote de O Con.

Es la isla más accesible en cualquier época del año, ya que se encuentra en plena desembocadura del río Ulla y apenas está separada 200 metros del puerto de Carril. De hecho, en marea baja puedes recorrer esta distancia a pie a través del llamado "camiño do carro".

Este lugar es considerado el mayor bosque de laureles de Europa, con ejemplares que llegan a elevarse hasta 13 metros del frondoso suelo.