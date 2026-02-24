David Beckham (50), exfutbolista, vuelve a presumir de sus conservas gallegas favoritas

El exfutbolista David Beckham ha mostrado en más de una ocasión en sus redes sociales su pasión por una marca gallega de conservas. Como una de las figuras más influyentes del planeta, todo lo que comparte se convierte en tendencia en cuestión de minutos. Una vez más, ha presumido en sus stories de su admiración por un producto muy concreto llegado de Galicia.

Se trata de las Conservas Los Peperetes, con sede en Carril (Pontevedra). Fundada en 1991 por Jesús Lorenzo, la firma nació con el objetivo de rendir homenaje a los tesoros de nuestras rías, seleccionando y envasando a mano los mejores berberechos y sardinillas. Hoy, su calidad traspasa fronteras y cuenta con admiradores tan conocidos como el propio Beckham.

La admiración de Beckham por Los Peperetes

Que David Beckham es un apasionado de las conservas gallegas no es ninguna novedad. Una vez más, el exfutbolista ha vuelto a compartir en sus stories de Instagram imágenes de un producto concreto de Conservas Los Peperetes, una marca artesanal con sede en Carril, en el municipio de Vilagarcía de Arousa.

Su cuenta, seguida por casi 90 millones de personas, convierte cada publicación en tendencia de forma instantánea. En esta ocasión, Beckham ha compartido una fotografía de sardinillas en aceite de oliva, un producto por el que ya había mostrado su admiración en otras ocasiones.

La empresa, consciente de su alcance, ha declarado en varias ocasiones su orgullo por contar con admiradores de la talla de Beckham.

"Para nosotros es un honor que personalidades de tal magnitud reconozcan la calidad y el sabor inigualable de nuestros productos. Cada conserva que elaboramos lleva consigo la esencia de la tradición, el cuidado artesanal y el amor por lo que hacemos", explicaban hace unos años.

"Ver a David disfrutando una vez más de nuestras conservas nos motiva a seguir comprometidos con la excelencia y a continuar llevando lo mejor del mar a vuestras mesas".

La relación entre el exfutbolista y las conservas gallegas se remonta a hace dos años, cuando compartió por primera vez imágenes de sardinillas de Rianxo en aceite de oliva, su "favourite". Un año después, volvió a mostrar su gusto por la marca Los Peperetes desde la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses.

Ahora, con estas nuevas historias deja claro que su admiración por esta marca gallega sigue intacta. Con cada publicación, Beckham no solo pone en valor la calidad de las conservas de esta empresa de Carril, sino que también muestra al planeta el cuidado artesanal de Galicia, consolidando a Los Peperetes como un referente internacional dentro del sector de conservas.