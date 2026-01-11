Dónde comer en O Salnés, según la periodista y escritora cambadesa Laura Portas

La periodista y escritora cambadesa, Laura Portas (Cambados, 1992), presenta este enero su segunda novela: "El palacio del agua", la historia de Candela, trabajadora en el Gran Hotel del Balneario de Mondariz, que transcurre en los años 20. "Todo ocurre en la época dorada de Mondariz. Es un homenaje al patrimonio gallego que tenemos ahí", explica. "También un guiño a todos esos personajes ilustres de la élite social, política y literaria que había entonces, al tiempo que hay una referencia a esa lucha de clases".

Una vez más, Portas se decantó por un escenario gallego, en este caso, por Mondariz, tras darse cuenta de que no se había ambientado nada en el famoso balneario. "Acaba de salir el libro, y estos días están siendo muy emocionantes tras el trabajo de todo un año", cuenta.

Aprovechando la coyuntura, la escritora cambadesa ha querido compartir con Treintayseis otro patrimonio, en este caso, gastronómico, y relatar sus lugares favoritos en la Comarca do Salnés para desayunar, tomar el vermú, comer, tardear, cenar y tomar una copa.

Dónde desayunar

Cafetería Helenca - Rúa Rodas, 36630 Cambados, Pontevedra

Para desayunar, Laura se queda con La Cafetería Helenca. "Siempre que estoy en Cambados estoy deseando despertarme para ir a desayunar ahí", confiesa. "Es un sitio de los de toda la vida en Fefiñáns, con una terraza en una calle empedrada, sin tráfico", anota.

Destaca la elaboración artesanal de todos sus productos y la posibilidad de sentarse fuera o en el interior del establecimiento y disfrutar de lo que en él ofrecen: "Empiezas el día de otra manera", asegura la periodista. "El café está muy bueno, pero me quedo con la tosta de queso, nueces y miel", añade.

Dónde tomar el vermú

Casa Germán - Rúa Hospital, 28, 36630 Cambados, Pontevedra

"Hablando de Cambados no puedo decir otra cosa que no sea vino y Albariño. Recomiendo mucho ir a Casa Germán. Es una taberna centenaria que ha sido regentada por varias generaciones de una misma familia", remarca la autora de "El palacio del agua". "Tienen Albariño de cosecha propia y espumoso por copa, que ahora está muy de moda y es que sienta fenomenal", añade.

Casa Germán, en Cambados. Google Maps

Dónde comer

A Casa de Miguel - Rúa Real, 14, 36630 Cambados, Pontevedra

La cambadesa elige A Casa de Miguel: "Tienen de todo: Desde pescados frescos del día, hasta tostas, raciones, tapas... Es una apuesta segura. Un clásico que nunca falla, especialmente, en su atención. Todo es cercano y en calidad, precio, y atención, es de los mejores", insiste.

Dónde tardear

Náutico de San Vicente - Playa de la Barrosa s/n San Vicente do Mar, 36988 O Grove, Pontevedra

Sin mucho rodeo, Laura se queda con El Náutico de San Vicente, en O Grove. "Es especialmente famoso en verano, pero tiene un cartel de conciertos que se extiende a todo el año", puntualiza la escritora. "Es una ventana abierta al mar. A mí me encanta estar ahí. Si es en invierno puedes ver el mar más bravo y si es en verano es que te lo pasas pipa", añade.

Dónde cenar

A Casa da Leña - Rúa Rodas, 1, 36630 Cambados, Pontevedra

En Fefiñáns (Cambados) se ubica A Casa da Leña, un local regentado por la segunda generación de la familia fundadora: "Ahora han cambiado la carta. Tienen platos muy novedosos pero, al mismo tiempo, con esencia de cocina tradicional", cuenta Laura. "Tienen un pincho de tortilla riquísimo que, además, es muy característico. Hay terraza, salón dentro... El ambiente es muy bueno", añade.

Mejillones en A Casa da Leña (Cambados). Google Maps

Dónde tomar una copa

A Ribeira de Fefiñáns - Rúa Ribeira de Fefiñáns, 24, 36630 Cambados, Pontevedra

"Recomiendo A Ribeira de Fefiñáns porque tienes esas vistas y una terraza con vistas al mar. Las puestas de sol son espectaculares. Está muy chulo, la verdad", concluye la escritora.