El restaurante en la costa de Galicia donde comer de maravilla: "Una delicia para la vista y el gusto"

Los restaurantes alrededor de todo el territorio gallego, estés en la costa o en el interior, disponen de propuestas gastronómicas excelentes y de gran calidad para todos los gustos y paladares. Situados en entornos naturales de ensueño, ofrecen una experiencia inolvidable.

Un ejemplo es un restaurante a pie de playa en Rías Baixas que tiene 1 Sol de la Guía Repsol y que ha sido incluido en los recomendados de la guía Michelin. Se trata del Meloxeira Praia, en O Grove (Pontevedra).

En la playa de Area da Cruz

Restaurante Meloxeira Praia Guía Michelin

El restaurante de Meloxeira Praia está ubicado en la playa de Area da Cruz, en O Grove. "Es un homenaje a la tradición marinera gallega y a la cocina de mercado contemporánea", afirman.

Este restaurante a pie de playa permite disfrutar de unas vistas espectaculares al Atlántico, con la isla de Ons al fondo.

En verano, la terraza es su principal atractivo, pero también cuenta con un comedor acristalado para no perderte la increíble panorámica si el tiempo no acompaña.

Bajo la dirección del chef Álvaro Fuentes, ofrecen una propuesta culinaria basada en productos frescos y de temporada. Zamburiñas, almejas a la sartén, arroces y fideuás son algunos de sus platos más destacados.

Propuesta gastronómica de Meloxeira Praia Guía Repsol

"Nuestro compromiso con la calidad y la sostenibilidad se refleja en cada detalle, desde la selección de ingredientes hasta la presentación final", indican. Sin duda, es un restaurante que merece la pena probar.

Ha sido reconocido con 1 Sol de la Guía Repsol e incluido en los recomendados de la guía Michelin. Así que si tienes pensado pasar por O Grove, no dudes en reservar tu mesa en Meloxeira Praia.

Piénsalo, el ambiente, las vistas, productos de calidad, trato cercano, servicio rápido... un lugar perfecto tanto para parejas como para compartir con familia o amigos y vivir la experiencia en primera persona.

Las opiniones de sus clientes

Son muchos los comensales que ya han probado los platos de su cocina, y todos ellos coinciden en una cosa: la increíble calidad de los platos y el buen trato recibido por parte de todo el servicio.

Natalia Garrido, lo tiene claro: "Ha sido una auténtica delicia para la vista, el gusto, el olfato y el oído. (...) Para repetir sin duda y recomendar a cualquiera que pase por aquí, de casi cualquier edad. Las vistas una preciosidad", dice encantada.

Mónica Casanova tuvo suerte, pues pudo acudir al restaurante sin reserva previa: "Fuimos sin reserva y nos atendieron súper bien. La carne pura mantequilla, en su punto perfecto, muy buena cocina y una cubertería muy curiosa", indica.

No es la única que ensalza el servicio recibido, para David Maquieira fue sensacional: "Diría que lo mejor fue el servicio, muy atento y simpático".

Ya lo sabes, no te pierdas este restaurante en plena playa en O Grove y disfruta de la calidad del producto fresco gallego.