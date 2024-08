El restaurante de Pontevedra al que tienes que ir a comer, según Pepe Solla: tienen las mejores croquetas

La gastronomía de Pontevedra es rica y variada, reflejando la diversidad de productos de la tierra y el mar que se encuentran en la región. Esta provincia gallega se destaca por su cocina tradicional y la calidad de sus ingredientes.

Son muchos los restaurantes de calidad que puedes encontrar en la provincia de Pontevedra, entre ellos, un local que recomienda el cocinero español Pepe Solla y que se encuentra en Meaño: Lagüiña lieux-dit.

Se trata de un excelente restaurante que destaca por la comida tradicional y el vino, y que tienen algunas especialidades destacadas como las croquetas, los calamares o la tortilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lagüiña lieux-dit (@laguina_lieuxdit)

Tal y como indican desde la Guía Repsol: "Taberna ubicada en Meaño, corazón de la denominación Rias Baixas, y por tanto con el vino como punto fuerte que se puede degustar por copas y a un precio razonable. Comida tradicional casera, sabrosa, bien preparada con alguna técnica contemporánea. Terraza muy agradable bajo parra, trato cercano y desenfadado. Buena variedad tanto en la cocina, como sobre todo en la bebida."

"Los diferentes vinos de la carta, los calamares, croquetas de jamón, tarta de queso al horno, nuestra tabla de quesos, alguno de nuestros mariscos de concha (depende del mercado)".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lagüiña lieux-dit (@laguina_lieuxdit)

Son muchas las valoraciones positivas que obtiene este restaurante en TripAdvisor, caso de la opinión que deja salsea_la_vida (Gijón) que indica lo siguiente: "Bodega impresionante. Furancho algo diferente a lo de siempre especializado en vinos con una bodega impresionante. Carta con raciones de productos clásicos y elaboraciones actuales."

"Edu aconsejo con la bodega y nos gustó mucho, la comida muy bien preparada de raciones no muy grandes. La calidad-precio muy buena teniendo en cuenta que el nivel de vinos es alto por lo que puede subir la cuenta todo lo que quieras. Ideal amantes del vino."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lagüiña lieux-dit (@laguina_lieuxdit)

Otro usuario, Andrés S, deja una opinión en agosto de 2023 que es la siguiente: "Las reseñas no le hacen justicia, muy buena opción. Menos mal que no nos hemos dejado asesorar por los comentarios que podemos leer aquí o mismo por la clasificación que tiene este lugar (si hay 23 restaurantes mejores que este me quito el sombrero con ellos)."

"Ni son lentos, ni prohibitivos, ni la comida esta mal. Todo lo contrario. Con la terraza y prácticamente todo el salón lleno, nos han servido con tiempos muy breves. Además de ello, nos han asesorado a las mil maravillas. No sabría destacar ningún plato porque todos nos han gustado mucho y hemos quedado más que saciados. Desde luego que para mi se llevan las cinco estrellas y cuando tenga oportunidad de repetir, lo haré."

En definitiva, Lagüiña lieux-dit es un ejemplo de la gastronomía de Pontevedra, que es un reflejo de la riqueza y diversidad de los productos gallegos, con una fuerte presencia de mariscos y pescados frescos, platos tradicionales como la empanada gallega y el pulpo a la gallega, y vinos de alta calidad como el Albariño.

La combinación de ingredientes frescos y métodos de preparación tradicionales hacen que la cocina de Pontevedra sea apreciada tanto por locales como por visitantes.