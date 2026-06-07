Ya es oficial: Sanxenxo (Pontevedra) acogerá un nuevo festival de hamburguesas con 10 días de duración

Los festivales de hamburguesas están viviendo una auténtica fiebre y, aunque el verano aún no ha comenzado oficialmente, ya varios eventos de este tipo han visitado Galicia.

La próxima semana será el turno de Vilagarcía de Arousa con The Burger Top y, a finales de mes, la Burger Fest recalará en el municipio de Sanxenxo con una cita gastronómica de 10 días de duración.

Hamburguesas de todo tipo y para todos los gustos

Del 26 de junio al 5 de julio, las hamburguesas serán las grandes protagonistas de los primeros días de la temporada estival en Sanxenxo.

En concreto, la Plaza del Mar se convertirá en el punto de encuentro de los amantes de este producto gastronómico, con propuestas de todo tipo y para todos los gustos.

"Burgers brutales, queso derritiéndose, ambientazo y planazo perfecto para venir con hambre", destaca la organización en una publicación en redes sociales.

Por ahora no se han dado a conocer los horarios ni las hamburguesas que estarán presentes en el evento, aunque este fin de semana Vegadeo (Asturias) celebra una cita similar con una amplia variedad de propuestas.

Desde hamburguesas de carne de vaca con queso cheddar americano y pulled pork, hasta otras elaboraciones con carne de chuletón, mermelada de bacon y cebolla crujiente.

Como es habitual, el precio suele oscilar entre los 12 y 20 euros, según la hamburguesa, y la entrada es siempre gratuita.

Otros festivales de hamburguesas en Galicia

Hasta el próximo 14 de junio Lugo acogerá The Champions Burger, el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa, con su ruta All Star, inspiradas en las grandes exhibiciones del basket.

El Pazo de Feiras e Congresos acogerá la cita gastronómica que pondrá a la carne en el centro de la mesa, con propuestas como costilla ibérica a baja temperatura, medallón de vaca simmental e incluso wagyú japonés.

The Burger Top, por su parte, ha confirmado varias fechas en Galicia. Tras pasar por Coristanco y este fin de semana por Ribera, suma otras dos citas en la provincia de Pontevedra.

Arcade (Soutomaior): del 11 al 14 de junio en el Área de Lecer do Peirao de Arcade

del 11 al 14 de junio en el Área de Lecer do Peirao de Arcade Vilagarcía de Arousa: del 12 al 14 de junio de Fexdega

Este festival cuenta con propuestas irresistibles y novedosas, con precios que oscilan entre los 12 y los 15 euros.