Dónde comer en la provincia de Pontevedra, según el chef Pepe Vieira

La cocina en Galicia tiene muchos nombres, alguno de ellos muy destacado como el de nuestro protagonista. Pepe Vieira, chef con 2 Estrellas Michelin en su restaurante de Raxó (Pontevedra), es uno de los tres únicos cocineros que ostentan este doble prestigio en Galicia.

Pero más allá de su templo gastronómico, Vieira también sabe dónde se cuece el buen comer del día a día en la provincia de Pontevedra. Desde los desayunos con alma hasta esas cenas que terminan en sobremesas largas, el cocinero comparte sus lugares imprescindibles para disfrutar con calma. Si él los elige, merece la pena apuntarlos.

Donde desayunar

Semola

Para empezar el día, Pepe Vieira nos recomienda un local en el centro de Vigo, en plena Puerta del Sol: Semola. Allí nos recomienda disfrutar de su café y de sus "maravillosos" croissants. Otro lugar que también le gusta mucho es Club Café, en la ciudad de Pontevedra: "Tienen muy buen café".

Dónde tomar el aperitivo

Para disfrutar de un buen aperitivo, Pepe Vieira nos lleva hasta Portonovo, al "Tienen muy buena bodega", destaca, al tiempo que pone en valor toda la sabiduría de los responsables de este local: "Disfrutas de una tapa de mejillón y te dan una clase gratis de vinos". Su segunda opción es en la ciudad de Pontevedra, Los Maristas, del que destaca su aire desenfadado: "Tienen muy buenos vinos y buenas tapas".

Dónde comer

El chef Rafa Centeno

A la hora de la comida, en su ruta por Pontevedra, Pepe Vieira nos lleva hasta San Vicente do Mar para saborear el pescado al horno de Arena. De este lugar destaca también sus exquisitos guisos. La taberna del Tío Benito es otro de sus favoritos para comer. Y el chef también se atreve a recomendarnos un restaurante que ni él mismo probó pero que está seguro de que no va a defraudar: Vértigo.Se trata del restaurante de Rafa Centeno, abierto en Sober (Lugo) en pleno corazón de la Ribeira Sacra, y que sé que en 2025 ha obtenido una Estrella Michelin, la primera para la provincia de Lugo.

Y ahora que estamos en época de cocido, Pepe Vieira nos recomiendas difrutar de este majar gallego en el restaurante Cabanas, en Lalín.

Dónde merendar

Aunque Pepe nos reconoce que no suele tomar nada a media tarde, sí nos recomienda la panadería La Granja para disfrutar (siempre que el tiempo lo permita) de "un café y un croissant" en su magnífica terraza con vistas sobre la ría.

Dónde cenar

Terraza del Meloxeira Praia. Foto: TripAdvisor

Y para cenar, Pepe nos recomienda tres restaurantes. Casa Solla, del reconocido chef Pepe Solla. Sin duda un restaurante que hay que probar al menos una vez en la vida. Muiño de Rodiño, en Barrantes, un italiano que se aleja de lo habitual, "no tiene pizza": "Se come muy bien a un precio más que razonable". Y por último, Meloseira, en San Vicente do Mar, un lugar estupendo para disfrutar junto al mar: "Es espectacular".

Dónde tomar una copa

Casa Aurora: Rua Praia dos Barcos 10, 36960, Sanxenxo

Y aunque Pepe Vieira nos confiesa que ya no frecuenta esas horas fuera de casa, sí nos reconoce que, de hacerlo, le gustaría volver a revivir su época de joven en el Canelas de Portonovo. Lejos de ese deseo, sí que hay un sitio que le gusta para acercarse a última hora si todavía está abierto: Casa Aurora, un lugar al que también merece ir para disfrutar de un aperitivo.