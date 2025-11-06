El restaurante de carretera de Galicia perfecto para una parada: "Hacía tiempo que no comíamos tan bien"

Por todos es sabido que si en el exterior de un restaurante hay varios camiones aparcados, eso es sinónimo de calidad gastronómica sin lugar a dudas. Los viajes de carretera largos, sean por ocio o por trabajo, siempre necesitan estirar las piernas, y si puede ser con una buena comilona para continuar con la barriga llena, mejor.

En todo viaje siempre necesitamos a un buen copiloto que esté pendiente del Google Maps, que ponga buena música para disfrutar del trayecto y que genere una conversación para no dormirse en el trayecto. Si a eso le sumas que lleva anotados los restaurantes más recomendados de vuestro trayecto, enhorabuena, tienes el acompañante perfecto.

Uno de los mejores restaurantes de la carretera N-550

Asador O Rancho Google Maps

Si viajas por la carretera N-550, a la altura de Ermida, en a parroquia de Cerponzóns (Pontevedra), debes hacer un alto en el camino que merece la pena: el asador O Rancho. Este restaurante, todo un clásico entre camioneros, viajeros y vecinos de la zona, es uno de esos lugares donde se come mucho y bien, sin complicaciones, y con un trato inmejorable.

Su ubicación estratégica, perfecta para quienes llegan desde el norte de España y no quieren desviarse de la ruta, lo convierte en la parada perfecta para reponer fuerzas. Y si vienes desde Madrid o Ponferrada, aunque tengas que añadir unos 15 minutos más al trayecto, te aseguramos que no te vas a arrepentir. Aquí la calidad se siente desde el primer "hola".

O Rancho es conocido por su menú del día, uno de los más populares de la zona y disponible de lunes a viernes, que por solo 12 euros ofrece dos platos, postre o café, y una gran variedad de recetas que cambian a diario. Una propuesta sencilla pero cuidada, con la calidad de la cocina tradicional gallega y el cariño de quienes llevan años sirviendo a los viajeros.

Para quienes prefieren elegir a su gusto, su carta ofrece opciones tan sabrosas como el pulpo á feira, las zamburiñas o los chipirones, junto a otras opciones para compartir como la tortilla, las croquetas o los calamares, entre otras opciones por precios súper competitivos.

No faltan las propuestas de la tierra y del mar: bacalao a la brasa o ventresca de atún, junto a cortes de carne como el churrasco, chuletón de vaca o picaña, todos preparados con buena mano y acompañados de una cuidada carta de vinos.

Además, O Rancho mantiene una relación cercana con sus clientes, quienes siempre alaban el trato recibido. Su horario habitual es de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y los fines de semana de 12:00 a 00:00 horas. Los martes cierran por descanso. Eso sí, estará cerrado temporalmente hasta el 14 de noviembre, tal y como han informado en sus redes sociales.

Si buscas buena comida, trato amable y el ambiente auténtico de un restaurante de carretera, O Rancho es una parada obligatoria que no te puedes perder.

Las opiniones de sus clientes fieles

Asador O Rancho Asador O Rancho (Facebook)

Asador O Rancho tiene una puntuación en Google de 4,7 sobre 5. No es para menos si nos fijamos en sus reseñas. Todos los clientes coinciden con lo mismo: comida súper rica y de buena calidad, un trato inmejorable y todo a precios muy baratos.

Javier Torres no dudó en afirmar lo mucho que le había encantado su experiencia en este local: "¡Un espectáculo! Fuimos 4 personas y hacía tiempo que no comíamos así de bien. La tortilla en su punto, la ensalada de burrata excepcional y el chuletón de vaca madurada una pasada. Cesar fue súper agradable con nosotros, atento en todo momento, mejor imposible. Así da gusto disfrutar de una buena comida".

Por su parte, Verónica Olmo está completamente segura de que volverá a este restaurante: "¡Espectacular! La comida y el servicio de 10. Veníamos sin saber dónde comer y hemos acertado sin ninguna duda, para repetir todas las veces que se pueda. El pulpo de 10 y en general toda la comida. Los camareros y dueños un encanto. ¡Sin duda nos volveremos a ver!".

Así, cientos reseñan que alaban el Asador O Rancho, así que ya sabes, si en tu viaje pasas por la N-550, no dudes en hacerles una visita.