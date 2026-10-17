Gran fiesta gastronómica con tapas a 2 euros y sorteo de premios hasta el 31 de octubre en este municipio

Si no tienes planes para este fin de semana, hay una fiesta gastronómica que no te puedes perder. Tras el éxito de su primera edición, A Volta dos Pinchos regresa este 2026 a Mos (Pontevedra) con una amplísima variedad de tapas a 2 euros.

En realidad, el evento arrancó el pasado 9 de octubre. No obstante, vecinos y visitantes tendrán hasta el último día del mes, coincidiendo con la celebración de Halloween, para recorrer los 15 establecimientos participantes en esta edición.

Tapas a 2 euros hasta el 31 de octubre

El Ayuntamiento de Mos, a través de la concejalía de Participación Ciudadana y la Asociación de Hostelería y Turismo de Mo (BaRes Mos) impulsan conjuntamente la segunda edición de A Volta dos Pinchos.

"La iniciativa apuesta por la hostelería local como motor de dinamización económica y de vida en las parroquias. La ruta invita a vecinos y visitantes a describir los bares y restaurantes a través de pinchos elaborados especialmente para la ocasión".

La ruta comenzó el pasado viernes 9 de octubre con su inauguración oficial y se desarrollará los jueves, viernes y sábados hasta el 31 de octubre. Cada local ofrecerá su pincho a un precio de 2 euros.

Bajo el lema 'Mos, bar a bar', los locales que se suman a esta edición son: Gastro Cultural Anglee, Café Bar Os Castros, Bar Restaurante Curuxeira, Hamburguesería Carletto, Mesón Argentino, Tapería Baxiña y Café Bar Faquiña.

Completan la lista: Restaurante Ta-Para, El Rincón de Desi, Cantiña As Pedriñas, Bar Maceira, Tapería de Pé, Asador Edan, Tapería Flora y Casa Veiga.

Estas son algunas de las tapas que podrás degustar en el evento gastronómico de Mos Concello de Mos

En cuanto a la oferta gastronómica, el Ayuntamiento no ha facilitado un listado oficial de las tapas participantes. Sin embargo, en la fotografía que acompaña al comunicado oficial se pueden apreciar elaboraciones, como langostinos crujientes, mini hamburguesas y montaditos.

Sorteo de premios para los participantes

"Como la hostelería está repartida entre las parroquias, la ruta se organiza por zonas que se pueden visitar en una misma jornada, de modo que la actividad abarca toda la zona municipal", señalan fuentes municipales.

Para participar, el público contará con un 'tapaporte', que se sellará en cada establecimiento visitado. Con solo cuatro sellos se podrá optar al sorteo de premios, "una manera de facilitar la participación y animar a más personas a sumarse a la ruta".

Los premios estarán relacionados con la propia ruta.

En este sentido, las personas que completen el 'tapaporte' con los cuatro sellos necesarios podrán participar en el sorteo de una tarde de karting, vales de gasolina y vales para gastar en los restaurantes participantes.

Además, por cada consumición, los establecimientos entregarán regalos directos, como bolígrafos, llaveros y mecheros, así como participaciones que animan a seguir buscando premios.