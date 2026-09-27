El restaurante de carretera con varias generaciones detrás de la barra: "Una comida casera muy buena"

Este restaurante de carretera abre todos los días de 07:00 hasta las 00:00 horas, excepto el miércoles que cierra por descanso Google Maps

La hostelería gallega siempre ha sido reconocida por la buena fama de su cocina. Aquí todo se hace a lo grande, y las raciones no son una excepción. Raro es el que viene de fuera y no se sorprende al ver el tamaño de los platos que se sirven en los restaurantes de la comunidad, por no hablar de la increíble calidad y sabor de cada receta.

Y si hay establecimientos que destacan especialmente por sus generosas cantidades, esos son los clásicos restaurantes de carretera. Esos en los que debes parar sí o sí, sobre todo si ves el aparcamiento lleno de coches y camiones. Sin duda, eso es sinónimo de que en ese local se come muy pero que muy bien.

Un restaurante de carretera con décadas de experiencia

Exterior del restaurante Don Pepe, en A Mezquita restaurantepensiondonpepe.com

Si estás viajando por la A-52 y necesitas hacer una parada para comer, descansar o simplemente estirar las piernas, el Restaurante Don Pepe, situado en la N-525, en A Mezquita (Ourense), es una opción súper recomendable que deberías tener en cuenta.

Se encuentra junto a la salida 120 de la A-52 en dirección desde Madrid y a la salida 114 desde Vigo, por lo que si te pilla de paso es una opción ideal para comer.

La historia de Don Pepe está estrechamente ligada a la tradición familiar. El negocio cuenta con varias generaciones detrás de la barra ofreciendo una cocina tradicional y casera súper exquisita y un ambiente muy familiar a todos los clientes que se animan a confiar en ellos.

Si visitas este establecimiento no puedes marcharte sin probar su chuletón de buey Valles del Esla, una de las especialidades de la casa, caracterizado por su intenso sabor y su color rojo. También ofrecen hamburguesas de buey elaboradas de forma artesanal con carne de Valles del Esla procedente de la zona. Además, su carta es súper amplia, con decenas de opciones para todos los gustos y paladares.

Un plato de comida del restaurante Don Pepe restaurantepensiondonpepe.com

Además, si tu viaje en carretera va a ser largo y necesitas hacer una parada nocturna, Don Pepe dispone de 20 habitaciones, individuales y dobles, con camas gemelas o de matrimonio, todas ellas con baño privado, televisión y wifi. Así, es una opción ideal tanto para comer hasta reventar como para descansar antes de seguir tu travesía.

Lo mejor de todo es que este restaurante de carretera abre de 07:00 a 00:00 horas todos los días, excepto los miércoles, su único día de descanso, por lo que te lo podrás encontrar abierto prácticamente a cualquier hora del día y casi todos los días de la semana.

Por su ubicación, horario, gastronomía y opciones de alojamiento, Don Pepe es una parada excepcional para quienes atraviesan A Mezquita, especialmente durante viajes largos, ya sea por ocio o por trabajo.

Las reseñas de sus clientes

Plato del restaurante Don Pepe restaurantepensiondonpepe.com

Si echamos un vistazo a las reseñas de sus clientes, se ve que Don Pepe ofrece un excelente servicio, tanto en su restaurante como en sus alojamientos. David lo tiene claro: "Pedí el menú y me encantó. Una comida casera muy buena. Recomiendo de manera especial los mejillones con vinagreta. El servicio de maravilla. ¡Volveremos!".

"He pasado el fin de semana por allí. Las habitaciones sinceramente me sorprendieron para bien. Teniendo en cuenta que no es un gran hotel, estaban mejor que algunos hoteles de tres estrellas a los que he ido. No son muy grandes, pero tienen todo lo que necesitas y están limpias, que es lo más importante. Respecto al restaurante, la comida increíble de sabor y de tamaño, sin duda repetiré, hay mucho que visitar por allí", opinó SrLLj de los servicios del local.

Algo similar comentó Sonia: "Todo lo que diga es poco para expresar el finde que hemos pasado allí. Las habitaciones muy acogedoras, limpias y calentitas. Los desayunos, comidas y cenas estupendas en calidad y precio. Los camareros y dueños del local son todos encantadores y súper profesionales. Lo aconsejo al 100%".