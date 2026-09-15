El restaurante donde comer genial frente al mar antes de que termine el verano: "Me sorprendió multiplicado por 1000"

Figura en la lista de recomendados de la Guía Michelin y la Guía Macarfi Meloxeira Praia (Facebook)

Galicia es uno de los destinos más repetidos de España, sin importar la época del año. Más allá de sus bravas costas y verdes valles, la gastronomía gallega es uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Destaca tanto por la frescura y calidad de sus productos del mar y de la tierra como por las recetas transmitidas de generación en generación. Y para disfrutar de un auténtico festín de pescado y marisco antes de que termine el verano, la Guía Michelin recomienda Meloxeira Praia.

Un restaurante "de nivel estrella" frente al mar

Situado en O Grove (Pontevedra), justo frente al mar, Meloxeira Praia aparece en la lista de 'Los 10 mejores restaurantes de España en la playa', de la prestigiosa publicación turística y gastronómica.

Este restaurante "rinde un auténtico homenaje al producto local y a la cocina de la tierra con los pies casi en la arena", señala la Guía Michelin.

Meloxeira Praia es un restaurante sencillo, sin muchos artificios, y su carta sigue la misma línea. Esta "recorre algunos de los grandes clásicos del recetario gallego, con protagonismo para mariscos y pescados, e incorpora también arroces".

Las zamburiñas y las almejas a la sartén son todo un clásico en el restaurante ubicado entre las playas de Seixeliño y Area da Cruz. Los arroces y fideuás, todo preparado con productos frescos y de temporada, son otro imprescindible.

"La fideuá de chocos, puedo decir muchas cosas pero creo que lo simple demuestra más, es la mejor que tomé en mi vida. El arroz con carabineros también era otro 10, pero me gustó más la fideuá", escribe Daniel en las reseñas de Google.

Otro cliente resume su experiencia con estas palabras: "Llevaba tiempo queriendo ir, y deciros que me sorprendió multiplicado por 1000. Quedamos fascinados con todo, la atención, la calidad, las vistas... un espectáculo".

Con la isla de Ons en el horizonte, los comensales pueden descubrir la fantástica cocina tradicional de Meloxeira Praia tanto en su comedor acristalado como en sus encantadoras terrazas, si el tiempo acompaña.

Destacado por la Guía Macarfi

Además de aparecer entre las recomendaciones de la Guía Michelin, la Guía Macarfi también le reserva un lugar en su lista por ser "un sitio con alma de chiringuito, pero cocina de alto vuelo".

"Almejas en sartén de hierro, fideuá de chocos que pide pan, vieiras con foie para aplaudir, así como ceviche, empanada, zamburiñas o navajas con guiño asiático. Se elija lo que se elija, es un acierto. Un lugar para comer de lujo".

La Guía Macarfi puntúa la comida con un 7,8 sobre 10 y el servicio con un 7,6. Asimismo, informa que el precio medio por comensal --sin bebida-- es de 65 euros.