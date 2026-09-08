Gran festival gastronómico con variedad de tartas de queso y hamburguesas entre el 9 y el 13 de septiembre

Los festivales gastronómicos en honor a determinados productos y comidas están a la orden del día. Las tartas de queso y las hamburguesas son las grandes protagonistas de este tipo de celebraciones, pero... ¿y si se juntan las dos opciones en un mismo festival?

Tras su reciente parada en Narón (A Coruña), llega a Sanxenxo (Pontevedra), la Burger Fest x La Cheesecake Fest, que se celebrará entre el 9 y el 13 de septiembre. Una opción perfecta para quienes quieran disfrutar de una buena hamburguesa y poner el broche con una tarta de queso de postre, sin duda, dos verdaderos manjares.

Hamburguesas y tartas de queso a reventar

La hamburguesa y la tarta de queso serán las grandes protagonistas del próximo fin de semana en Sanxenxo. La localidad pontevedresa acogerá, del 9 al 13 de septiembre, una edición de la Burger Fest x La Cheesecake Fest, una propuesta gastronómica que reúne en el mismo espacio a dos de los productos más populares de estos últimos años.

El evento se instalará en la Plaza del Mar, en el Puerto Deportivo de Sanxenxo, donde se podrá disfrutar de una amplia selección de hamburguesas y descubrir diferentes variedades de tartas de queso artesanas. Una combinación perfecta, sobre todo si eres de esas personas que no pueden resistirse ni a una buena hamburguesa ni a un buen postre.

El evento llega a Sanxenxo después de su reciente y exitoso paso por Narón (A Coruña). Ahora, el festival se traslada a las Rías Baixas para ofrecer durante cinco días una nueva oportunidad de probar distintas elaboraciones de ambos manjares.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente el precio de las hamburguesas y las tartas de queso para esta edición de Sanxenxo, sí que podemos fijarnos en los precios de Narón del pasado fin de semana: las tartas de queso tenían un precio de 8 euros y había 10 variedades (Happy Hippo, Nutella, Clásicas, Limón, Dinosaurus, Raffaello, Pistacho, Pantera Rosa, Oreo y Choco blanco con mango).

Por su parte, las hamburguesas tenían un coste de entre 12 y 15 euros, con patatas de entre 3,5 y 6 euros. Conviene estar atento a sus redes sociales para conocer los precios oficiales en Sanxenxo, así como los horarios de las cinco jornadas.

Además, el evento será pet friendly, por lo que quienes quieran acercarse podrán hacerlo acompañados de sus mascotas. "Ven con hambre. Lo difícil será elegir por dónde empezar", finaliza la organización en sus redes sociales.